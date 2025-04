La historia del meme viral “la chica molesta”: su protagonista rompió el silencio después de 7 años

Conocer la historia detrás de los memes virales no siempre explica por qué estas imágenes logran captar la atención de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, muchos de estos contenidos se vuelven universales, como sucedió con Patrick Ritchie y Lucia Gorman, protagonistas del famoso meme de “la chica molesta”.

Esta imagen, que circula por internet desde hace más de siete años, muestra a un joven hablándole al oído a una chica en una discoteca. Lo que llamó la atención de miles de usuarios es la expresión de ella, que parece completamente fastidiada por la situación, mientras él continúa con su intento de conversación.

Hace unos días, Patrick Ritchie rompió el silencio y habló por primera vez sobre la foto. En diálogo con el Daily Mail, confesó que ni siquiera recuerda el momento en que fue tomada: “No sabía que se estaba tomando la foto. Me di cuenta al día siguiente de que se había publicado. No creo que la gente me reconociera”, explicó.

La joven recreó el meme años después con una amiga. Foto: Archivo

Ambos eran compañeros del colegio y en aquel entonces tenían 18 años. Hoy, con 24, recuerdan con humor ese episodio que se convirtió en meme. “No sé qué le estaba diciendo a Lucía en ese momento… Estábamos en el bar. Éramos un grupo grande y debí haber hablado con ella cinco, diez o quince veces esa noche”, agregó Patrick. Según se conoció, la imagen se volvió viral en el año 2018.

Actualmente, él trabaja como topógrafo comercial y asegura que de vez en cuando se encuentra con Lucía y se ríen del asunto: “Me río y me alegra dejarlo así”.