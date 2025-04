Escondida y asustada: así encontraron a la argentina desaparecida en Cancún

Luego de casi dos semanas de incertidumbre, este viernes fue encontrada con vida María Belén Zerda, la argentina de 38 años que estaba desaparecida en Cancún desde el pasado 6 de abril.

El hallazgo tuvo lugar en una zona selvática del municipio de Benito Juárez, en las cercanías de la avenida Luis Donaldo Colosio, una de las principales arterias de la ciudad de México.

El caso había generado una profunda preocupación tanto en su entorno como en las autoridades consulares. Tras activarse el Protocolo Alba el 10 de abril, las fuerzas de seguridad mexicanas comenzaron una intensa búsqueda, que concluyó con la localización de la mujer en buen estado físico.

Según confirmaron fuentes oficiales, Belén estaba escondida en la selva, en silencio y asustada. Vestía la misma ropa que llevaba el día de su desaparición: una musculosa negra, short claro y crocs blancas.

No portaba pertenencias y, según la Fiscalía, no tiene indicios de que haya sido víctima de un delito: “No hay señales de privación ilegal de la libertad”, señaló el comunicado oficial.

Fue trasladada inmediatamente a un centro médico para recibir atención y someterse a estudios clínicos. Poco después, su hermano Guillermo logró hablar con ella por videollamada.

“Estaba tranquila. Se la veía bien. Tiene algunos raspones por haber estado en la selva, pero nada grave”, relató emocionado. También aseguró que esperan su regreso a la Argentina en las próximas horas.

Dos versiones y muchas preguntas

Si bien la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo descartó un secuestro y deslizó que la desaparición podría estar vinculada a un supuesto episodio de esquizofrenia, la familia rechaza de plano esta hipótesis.

“Es una mujer completamente sana, no toma ni una aspirina. Hace deporte desde chica, no fuma ni come frituras”, afirmó Guillermo, quien sostiene que su hermana se escondió tras ser hostigada y amenazada. La argentina María Belén Zelda estuvo desaparecida 12 días en México.

El entorno de Zerda también puso la lupa sobre las actividades que venía realizando en México. Residente en Cancún desde hace dos años y medio, Belén había regresado a la Argentina para las fiestas y volvió al país azteca a fines de marzo.

En los últimos días, trabajaba en acciones promocionales y eventos deportivos, donde realizaba tareas de marketing e imagen. “Ahí vio algo que la asustó”, dejaron trascender desde su círculo íntimo.

Si bien la joven fue hallada físicamente a salvo, los motivos detrás de su desaparición todavía no están claros. La familia ya realizó una denuncia en la Justicia argentina y no descarta que Belén haya sido víctima de una red de trata o de una situación violenta de la que logró escapar.

Las autoridades mexicanas indicaron que continuarán con las tareas investigativas, y que será fundamental tomar testimonio a la mujer para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, su familia, aliviada pero aún conmocionada, aguarda su regreso para poder contenerla y comenzar a procesar lo ocurrido.