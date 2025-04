Editoriales independientes, artistas y música en vivo: así fue la 5° Feria del Libro en Haedo

El domingo 13 de abril se llevó a cabo la 5° edición de la Feria del libro de Haedo, que contó con más de 90 puestos, editoriales independientes, música en vivo y emprendedores oriundos de la localidad perteneciente al partido de Morón. "Yo nací acá en Haedo. Mis viejos se conocieron acá y, de alguna manera, lo llevo tatuado en mi piel. Al barrio lo quiero mucho, hacemos esto para toda la comunidad y para pasarla bien entre todos", contó a MDZ Héctor Cecilio García Arce, el responsable de la Librería Yatay, la organizadora del evento.

Desde las 15 horas, decenas de personas comenzaron a acercarse al espacio ferial, en las calles Perito Moreno y Remedios de Escalada de San Martín, frente al ramal Urquiza del ferrocarril. Todo estaba preparado para que las familias, vecinos y turistas disfrutaran de una jornada repleta de arte y movimiento autogestivo.

En diálogo con MDZ, García Arce indicó que este popular encuentro es fruto del trabajo cooperativo que realiza la librería de forma autogestiva. "Nosotros somos una cooperativa de trabajo; somos 20 personas que cobramos lo mismo la jornada. Somos conscientes de que generamos trabajo para los comerciantes, para los feriantes y para los artistas. Es un laburo bien hecho, bien realizado, que tiene sus frutos", aseguró Héctor.

Mirá cómo fue la Feria del Libro en el Conurbano

En la feria, cada concurrente pudo recorrer los más de 90 puestos repletos de libros de editoriales independientes. Asimismo, estuvieron presentes varios autores de libros y emprendedores con propuestas de calidad. Como si fuera poco, se realizaron actividades atractivas para distintos grupos, como la radio abierta, presentaciones de libros, lecturas, intervenciones artísticas, talleres de teatro, mesas de ajedrez y música en vivo.

"Hay un escenario con sonido donde toca la Orquesta 'La mayor', que son 30 abuelitos mayores de 60 años. También pasó 'El momento de las infancias' con shows de magia, música, relato de cuentos. Hay muchas editoriales y muchos autores independientes mostrando su material", agregó García Arce, quien es el responsable de la librería que tiene más de 14 años en el barrio.

El evento, que cada año se realiza con entrada libre y gratuita, recibió donaciones de alimentos no perecederos con el fin de colaborar a quienes más lo necesitan en la comunidad. "Hacemos un laburo social con la comunidad. os. Hay algo que hace que no sea solo laburo", señaló el emprendedor.

Muchos vecinos se quedaron a escuchar la Orquesta La Mayor. Librería Yatay Foto: Analía Melnik/MDZ

"Esta 5ª edición demuestra que estamos haciendo las cosas bien para estar donde estamos. Pasaron más de 1500 personas por la feria. Creo que estamos a la altura de la circunstancias de lo que está sucediendo hoy. Hay un montón de gente que es la primera vez que viene y estoy convencido de que hacemos las cosas bien. También tengo un equipo que me acompaña, que me segundea para hacer estas locuras que se me ocurren hacer", concluyó Héctor.

Mirá todas las fotos de la Feria del Libro en Haedo:

La Máquina eterna, editorial independiente Foto: Analía Melnik/MDZ

Librería Yatay en Haedo Foto: Analía Melnik/MDZ

Orquesta La Mayor de Morón Foto: Analía Melnik/MDZ

Orquesta La Mayor de Morón Foto: Analía Melnik/MDZ

Ajedrez en la Librería Yatay Foto: Analía Melnik/MDZ