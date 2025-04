A contrarreloj, estatales y docentes exigen a kicillof un aumento de sueldos

El gobierno de Kicillof convocó a estatales y docentes, tras el pedido formal de las organizaciones sindicales luego de que el INDEC diera a conocer la inflación de marzo y las proyecciones de abril indicaran que la suba inflacionaria no se detiene. Como suele ocurrir desde hace unos años en cada apertura de la paritaria estatal bonaerense, el ejecutivo se sienta a la mesa paritaria sin oferta y solo escucha la demanda de los gremios estatales y de los sindicatos docentes enrolados en el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense.

La reapertura de las paritarias de los estatales boanerenses de este lunes no fue la excepción a esta regla no escrita, pese a que las partes no se veían las caras desde el mes de febrero y de no haber sido por el salto inflacionario de marzo hasta junio no iban a reunirse.

La paritaria de los estatales bonaerenses se dividió en dos partes, en primer término, cerca de las 11 de la mañana recibieron a los sindicatos docentes, enrolados en el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense, y posteriormente pasado el mediodía a los representantes de los gremios estatales. Ambos encuentros duraron poco más de una hora.

Reinicio de la paritaria de estatales bonaerenses Ley 10430

Foto: Gentileza de Nicolas Braicovich

Los emisarios del ejecutivo provincial arrancaron la paritaria estatal bonaerense exponiendo sobre la compleja situación en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires por el recorte del gobierno nacional de los fondos coparticipables Y del impacto que podrían tener en la provincia las medidas económicas, como la liberación del cepo, implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Posteriormente escucharon el reclamo de los gremios de docentes y estatales, sin dar ninguna respuesta a sus reclamos y comprometiéndose a volver a convocarlos a la brevedad con una oferta concreta.

Tanto docentes como estatales pretenden que el “futuro” aumento salarial impacte en los haberes de abril, por lo que para que den los tiempos administrativos y puedan liquidarse los sueldos del quinto mes del año con aumento el gobierno de Kicillof debe realizar la oferta a más tardar a él miércoles.

Al término de la paritaria docente, los representantes sindicales se fueron sin dar declaraciones. Solo esbozaron en off “más que nada hablamos de la nueva devaluación de Milei” y ante la repregunta del porcentaje pedido para que el salario docente no pierda contra la inflación la respuesta fue: “ No tiramos ningún número sobre la mesa, esperaremos la oferta del ejecutivo ”.

En tanto, desde el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense, informaron "Desde el FUDB, aguardamos un nuevo encuentro que acerque respuestas del Ejecutivo para avanzar en las negociaciones y alcanzar acuerdos que contengan las necesidades y expectativas de nuestro sector".

A todo esto, en dialogo con MDZ Claudio Arévalo, titular de ATE provincia de Buenos Aires, se refirió al reinicio de la discusión salarial estatal bonaerense: “ Fue una paritaria bastante compleja, debido al contexto nacional que estamos viviendo después de que el gobierno nacional anunciara la liberación del cepo. Y hoy ya se ve la devaluación en los productos alimenticios y estamos muy preocupados por esta situación”.

“Nosotros por esta situación, estamos necesitando volver a discutir salarios mes a mes y esa es la propuesta que trajimos desde las organizaciones gremiales a la mesa paritaria estatal, pedido que fue tomado por el representante del ministerio de economía”, afirmó el titular de ATE bonaerense. Paritaria estatales bonaerenses

Foto: Gentileza Nicolas Braicovich

Y agregó: “ Nos llevamos el compromiso de volver a ser convocados a la brevedad para seguir discutiendo la recuperación del salario de los trabajadores estatales bonaerenses”

En cuanto al pedido de aumento al gobierno de Kicillof, el titular de ATE provincia de Buenos Aires dijo que “nuestro pedido es seguir recuperando el poder adquisitivo del salario, que viene perdiendo frente a la inflación, agravado ahora por la devaluación. Esperemos tener una repuesta a nuestro pedido a la brevedad, en horas porque el miércoles cierra la liquidación para que los trabajadores puedan tener el aumento con los sueldos de este mes”.

Sobre la posibilidad de que Kicillof un aumento los sueldos por decreto, Arévalo respondió de manera tajante: “ Esperemos que eso no suceda, hay un dialogo fluido con los gremios y cerrar la paritaria estatal por decreto sería un grave error político”.

En off, las fuentes consultadas por este diario se mostraron esperanzados que la oferta del gobierno de Kicillof se acerque a la inflación de marzo. Y mostrando su optimismo afirmaron “Creemos que va a estar cerca del 4% y en mayo vamos a volver a discutir salarios”.

Sin conflicto a la vista estatales y docentes esperan ser convocados en las próximas horas, con la esperanza de que el aumento ofrecido por el gobierno bonaerense impacte en el sueldo de abril y permita recomponer el salario de estatales y docentes. Mientras siguen responsabilizando al gobierno de Milei por los bajos sueldos que perciben desde hace décadas, agravado en los últimos años, los trabajadores que desempeñan sus tareas en dependencias públicas de la provincia de Buenos Aires.