Con 2 meses consecutivos sin aumento, Kicillof convoca a los gremios estatales

Tras hacer oídos sordos a los pedidos de todos los gremios que representan a los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires, quienes venían solicitando que se los convoque de manera urgente antes del cierre de las liquidaciones del primer mes del año, el gobierno bonaerense, convocó a los gremios el miércoles 5 de febrero para dar inicio a la paritaria estatal bonaerense.

El encuentro será en la sede del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, comandado por el Secretario General del Sindicato de Curtidores (en uso de licencia) Walter Correa. El primer turno de la paritaria estatal, será para los gremios de los trabajadores enrolados en la Ley 10.430 y posteriormente recibirán a los sindicatos docentes, nucleados en el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense.

uD83DuDCE2 Luego del pedido de nuestra organización, fuimos convocados a paritarias pic.twitter.com/VSbCPGUNUO — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) January 31, 2025

Sobre el inicio de la paritaria estatal bonaerense en el mes de febrero, fuentes gremiales consultadas por MDZ afirmaron que debió ser en enero, “ Nosotros esperábamos el llamado la semana pasada. Lo vamos a decir en la mesa paritaria”, suavizando el malestar agrego “ Lo importante es que nos llaman y abren el dialogo los primeros días de febrero, Eso da margen para poder negociar un aumento que pueda impactar en los salarios de febrero”.

En cuanto a si hubo contactos informales previos a la paritaria estatal bonaerense, la fuente consultada afirmo “Solo recibimos un mail con la invitación para el día 5 de febrero. Seguramente la semana que viene nos llamen para sondear el panorama. Por ahí, hablaron con otros gremios que tienen más afinidad, no lo sé”.

Y sobre el pedido que van a llevar a la mesa paritaria dijo “Para pedir tenemos un montón, primero hay que recuperar lo perdido en el cierre de la paritaria del año pasado y conseguir un número que compense los dos meses sin aumento de sueldos”, haciendo referencia a que el último aumento salarial de estatales y docentes bonaerenses fue en noviembre, la segunda cuota del acuerdo paritario de octubre.

Sin aventurar un número del que después no haya marcha atrás, manifestó “Tiene que estar por arriba del último aumento (4%) -agrego - La gente está con bronca, el sueldo no alcanza. Y nos echan en cara que desde noviembre no hay aumento”, concluyo el negociador paritario de uno de los gremios mayoritarios de la administración pública bonaerense.

Vale recordar que el último aumento de salarios que tuvieron los trabajadores estatales y docentes en la provincia de Buenos Aires , fue tras el acuerdo de la paritaria estatal bonaerense de noviembre. Donde las partes negociaron un 8% de aumento pagadero en dos cuotas del 4%, la primera en noviembre con los haberes de octubre y la última en diciembre con los haberes de noviembre.

El gobernador Axel Kicillof y sus ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Economìa , Pablo Lopèz, participando de la paritaria estatal

Mientras que, en la paritaria de diciembre, luego que desde el gobierno de Kicillof y los gremios responsabilizaran a Milei por la quita de recursos a la provincia de Buenos Aires, acordaron que no iba a ver aumento salarial para garantizar el pago del medio aguinaldo.

Ahora seguramente en el inicio de la paritaria estatal bonaerense, el gobierno provincial excusándose de que no cuenta con los recursos suficientes para hacer un ofrecimiento que compense la pérdida del salario de estatales y docentes; no solo volverá a cargar contra Milei, si no que la emprenderá contra la oposición por “la irresponsabilidad” de dejar al gobernador sin presupuesto, cuando es por la interna oficialista. Recibiendo el guiño cómplice de los sindicatos, que al término del encuentro serían los encargados de pegar a los apuntados por Kicillof.

Cronograma de pago de estales bonaerenses.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el cronograma de pagos de estatales y docentes bonaerenses de los haberes de enero.

El cronograma arranca el 31 de enero con el pago de sueldos a los trabajadores: del Instituto de la Vivienda, Vialidad provincial y del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires ( OSEBA).

Lunes 3 de febrero, es el turno del: Ministerio de Seguridad; Servicio Penitenciario; Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; Patronato de Liberados; Instituto Provincial de Lotería y Casino; y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Martes 4 de febrero, los trabajadores del Ministerio de Salud y la Caja de Policía.

El miércoles 5 de febrero -A armarse de paciencia si tenes que ir a un cajero automático en la provincia de Buenos Aires-; se concentra el pago de haberes de la mayoría de los ministerios:

Fiscalía de Estado; Junta Electoral; Tribunal de Cuentas; Asesoría General de Gobierno; Secretaria General; Coordinación General Unidad Gobernador; Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Hacienda y Finanzas; Contaduría General de la Provincia; Tesorería General de la Provincia; Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Fondo Provincial de Puertos; Ministerio de Desarrollo Agrario; Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; Consejo de la Magistratura; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Gobierno; Ministerio de Trabajo; Defensoría del Pueblo; Ministerio de Comunicación Pública; Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA); Autoridad del Agua; Comisión de Investigaciones Científicas (CIC); Comisión por la Memoria; Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC); Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO); Ente Administrador Astilleros Río Santiago; Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU); Poder Legislativo; Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO); Universidad Provincial de Ezeiza; Jefatura de Asesores del Gobernador; Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; Ministerio de Ambiente; Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano; Ministerio de Transporte; Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General; Honoris Causa Juan Vucetich; Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Jueves 6 de febrero, es el turno de los trabajadores del Poder Judicial.

El cronograma de haberes de enero finaliza el viernes 7 con el pago a docentes; empleados de la Dirección General de Cultura y Educación; y a los trabajadores de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.