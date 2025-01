Kicillof hace oídos sordos y los estatales arrancaron el año sin aumento de sueldos

Los gremios estatales y del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense, se quedaron con las manos vacías a sus pedidos, formales al ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, para ser convocados de “manera URGENTE” a la paritaria estatal bonaerense. La petición no escuchada por el gobierno de Kicillof, deja a los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires por segundo mes consecutivo sin aumento de haberes.

Como contamos previamente, los sindicatos de docentes y estatales bonaerenses estaban urgidos que la convocatoria sea antes del cierre de las liquidaciones de enero, cuyo plazo máximo vencía el día 20, para en caso de conseguir un aumento pueda cobrase con los haberes del primer mes de año. Y de esta forma contener el “mal humor” de los trabajadores que, desde noviembre, cuando percibieron la segunda cuota del acuerdo de la paritaria estatal de octubre, no cobran un incremento en sus haberes.

Mesa paritaria de estatales bonaerenses

Foto: Nicolas Braicovich

Motivo por el cual los gremios que representan a los trabajadores estatales y el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense, pidieron formalmente al gobierno de Kicillof que cumpla con lo acordado en la paritaria estatal bonaerense de diciembre. Donde los representantes sindicales aceptaron que no haya un incremento salarial en el último mes del del año para “garantizar el pago del medio aguinaldo “ a cambio de que se reabra en los primeros días de enero la paritaria estatal 2025.

Llamativamente ATE provincia de Buenos Aires, que supo ser un gremio muy combativo ante otras administraciones especialmente contra el gobierno de María Eugenia Vidal; fue el ultimo en presentar - con las liquidaciones de enero cerradas- el pedido formal al ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para abrir la paritaria estatal bonaerense 2025

“En diciembre acordamos volver a juntarnos antes de la segunda semana de enero, para empezar a discutir los salarios de este año – dijo a MDZ el representante paritario de uno de los gremios docentes- Y como vimos que desde el gobierno se estaban durmiendo desde el Frente Gremial de Unidad Docente decidimos formalmente pedir la apertura a la paritaria”

Por su parte Juan Pablo Oyarzabal, Secretario Gremial de UPCN provincia de Buenos Aires, en dialogo con este diario dijo “Estamos metiendo un poco de presión para ver si podemos tener un encuentro antes de que termine el mes para empezar a charlar un poco”, descartando una convocatoria para lo que resta de esta semana.

“Van a tener que venir con algo fuerte, que nos permita recuperar el cierre del año pasado y que compense el comienzo de este”, agrego el dirigente gremial que al ser consultado por MDZ de cuanto debería ser el ofrecimiento del gobierno de Kicillof para iniciar la paritaria estatal bonaerense 2025, respondió, sin dar mayores precisiones “Tampoco puede ser 2 o 4 puntos, tiene que ser más arriba de eso. El cierre del año pasado fue malo, sumado a lo perdido en el 2023 y que en diciembre y enero no hubo aumentos”

En cuanto a la no convocatoria antes del cierre de las liquidaciones, Oyarzabal afirmo que era algo de esperable porque la provincia está sin presupuesto, y cargando contra la oposición en la Legislatura bonaerense afirmo “ Es una vergüenza que no le den al gobernador las herramientas para poder gestionar”, agregando “ son los mismos que se quejan porque desaprueban un DNU y después no dan los votos para sacar un paquete donde esta el presupuesto, el endeudamiento y la Ley Impositiva”, apuntando directamente contra los diputados de La Libertad Avanza, el Pro y la UCR.

Lo cierto es que ante la imposibilidad real de que los trabajadores estatales y docentes de la provincia puedan tener una mejora en sus haberes de enero, los gremios no están pensando en una media de fuerza. Es mas no ven con desagrado que el inicio de la paritaria estatal bonaerense 2025, arranque as tarde de lo pactado “Si nos convocan la semana que viene, todavía estamos en enero y la provincia no esta rompiendo lo acordado” dijo a MDZ un importante dirigente gremial dándole un guiño cómplice al gobierno de Kicillof