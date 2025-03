Vendimia: denuncian que 30 actores se intoxicaron con las viandas

Una inesperada denuncia pone en la tranquilidad de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde la Asociación Argentina de Actores aseguraron que hay al menos 30 artistas intoxicados por las viandas que consumen durante los ensayos.

"Desde el día del martes hemos registrado varios casos de personas descompuestas con vómitos, diarreas, malestar estomacal, algunas bajas de presión y algunas personas con febrícula", explicó la delegada general de la Asociación Argentina de Actores en diálogo con MDZ Radio.

"Varios compañeros a lo largo de estos días han estado sintiéndose mal y por la coincidencia de los casos y de los síntomas que estamos teniendo creemos que es consecuencia de consumo de la comida que que nos brindan en los ensayos", agregó.

Aseguran que no peligra la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Según Carnero, en general les brindaban varias opciones de comidas frías y calientes como torre de panqueques -con lechuga, zanahoria y mayonesa- y lasagna. Aunque ninguno de los alimentos presentaba mal olor o sabor, los artistas concluyen que se trata de una intoxicación masiva por la coincidencia de síntomas.

"Yo comí una torre de panqueques que nos dieron fría y al otro día estaba descompuesta, con mucho dolor abdominal. Al día siguiente era el ensayo y no podemos faltar. Después estuve unos días sin comer nada, solo tomé agua y salí a correr. Me fui recuperando y ahora ya estoy bien pero no volví a consumir la comida por las dudas", dijo la delegada gremial.

"Hablándolo con los compañeros empezamos a ver que varios teníamos los mismos síntomas y hasta compañeros se han tenido que retirar porque se descompusieron", agregó.

Las condiciones de seguridad

Los actores quieren saber cómo conservan los alimentos y las condiciones de las carpas en el teatro griego Frank Romero Day y si se cumple con las condiciones de seguridad e higiene. "No solo nos preocupa el tema de las viandas y la comida sino también la seguridad en el escenario", dijo Carnero.

"Queremos hacer una inspección, ver cómo es el lugar dónde se monta la comida, el escenario y nos cancelaron dos veces la visita. Queremos hacer un recorrido personal", agregó.

Además, piden mejoras en las condiciones de trabajo porque actualmente no cuentan con ART o alguna cobertura de trabajo que les de servicios ante este tipo de eventualidades.