Alfabetización: un evento que nos interesa a todos

El objetivo del III Congreso Internacional de Alfabetización Inicial y Comprensión Lectora es generar un espacio para conocer las últimas investigaciones y las mejores estrategias para enseñar y aprender a leer y a escribir. El encuentro está destinado a docentes de nivel inicial y primario, psicopedagogas, terapeutas, educadores y a todos aquellos interesados en el tema. Vamos a navegar las aguas de la alfabetización y la comprensión lectora de la mano de los más reconocidos expertos internacionales. En esta nota te presentamos a los oradores.

Clases Magistrales a cargo de expertos mundiales

El Congreso contará con la participación de cuatro investigadores de renombre mundial. Todos ellos son reconocidos en el ámbito educativo por la seriedad con la que trabajan y la innovación de sus propuestas.

Dr. Stanislas Dehaene

Es profesor, doctorado en Psicología Cognitiva. Dirige la Cátedra de Psicología Cognitiva Experimental en el Collège de France, París, así como las investigaciones en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm-Cea). Es reconocido mundialmente como uno de los neurocientíficos más destacados. Es autor de 5 libros traducidos a 15 idiomas. En el congreso, presentará evidencia científica sobre el reconocimiento de palabras en el cerebro, explorando mediante neuroimagen avanzada, las diferencias en el procesamiento lector en personas con dislexia.

“Para aprender a leer, es necesario tomar conciencia de las estructuras del lenguaje oral: las palabras, las sílabas, los fonemas. La lectura las vuelve accesibles al seguir una vía nueva, nunca anticipada en la evolución: la visión”. Aprender a leer: de las ciencias cognitivas al aula.

Vamos a navegar las aguas de la alfabetización y la comprensión lectora. Foto: MDZ.

PhD. Patricia Kuhl

Es una destacada científica, reconocida internacionalmente por su investigación en el aprendizaje temprano del lenguaje y el impacto del aprendizaje en el cerebro infantil, utilizando técnicas pioneras de medición cerebral en niños pequeños. En el Congreso, presentará evidencia científica sobre cómo los niños aprenden a comprender y desarrollar el lenguaje oral, destacando los últimos hallazgos en neurociencia cognitiva y alfabetización inicial.

“Nos estamos embarcando hacia una grandiosa edad dorada del conocimiento en el desarrollo del cerebro infantil. Vamos a poder ver el cerebro infantil a medida que experimentan sus emociones, que aprendan a hablar, leer, que resuelvan problemas matemáticos y que tengan una idea”. Kuhl, P. (2010). La genialidad lingüística de los bebés, TEDxRainier

PhD. Catherine Snow

Es una experta en desarrollo del lenguaje y alfabetización infantil. Su investigación se centra en cómo los niños adquieren habilidades lingüísticas y cómo estas se relacionan con la comprensión lectora. Es conocida por su trabajo en el desarrollo de programas educativos innovadores, como Word Generation. En el Congreso, presentará el marco conceptual "El Triángulo de la Comprensión Lectora", abordando las habilidades lingüísticas implicadas en la comprensión lectora y la importancia del factor emocional. Compartirá nueva evidencia científica y propondrá estrategias efectivas para una enseñanza motivadora y eficaz.

“El uso del debate o la argumentación puede motivar a los estudiantes a leer de manera más enfocada para buscar evidencia en el texto que están leyendo y formular esos argumentos de manera oral y en ensayos escritos posteriores”. Challenges and potentials of implementing discussion-based instruction in elementary and middle school classrooms.

Dra. Liliana Fonseca

Es Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad del Salvador, Doctora en Psicología Clínica y de La Salud por la Universidad Autónoma de Madrid y Magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la UAM. Es coautora del Test LEE, del Test de denominación rápida TDR y de los programas de intervención LEE Comprensivamente y Código Lennox. En el Congreso, presentará estrategias para la mejora de la comprensión lectora, con niños con dificultades de aprendizaje como: dislexia y TDAH explorando enfoques basados en la evaluación e intervención psicopedagógica.

“Las intervenciones pedagógicas de calidad pueden mitigar el impacto de condiciones socioeconómicas desfavorables, potenciando el desarrollo cognitivo y lingüístico a través de interacciones enriquecedoras entre docentes y alumnos. Además, la enseñanza explícita y sistemática de estrategias lectoras ha demostrado ser efectiva incluso con entrenamientos breves de dos meses”. Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños de escuelas de distintos sectores socioeconómicos.

Un consultorio interdisciplinario

El Congreso contará con un espacio de intercambio y diálogo entre tres especialistas. Bajo esta modalidad innovadora se abordarán distintos casos clínicos para analizar posibles diagnósticos, comentar los abordajes y estrategias de intervención más adecuados según la evidencia más reciente.

Las especialistas que participarán de este consultorio interdisciplinario son:

Eva María Aguilar

Es Doctora en Psicología y Logopeda por la Universidad de Barcelona. Es directora del Instituto de Investigación e Innovación Educativa, directora del Máster Universitario en Investigación e Intervención Psicoeducativa, Presidenta de la Asociación Internacional para el Estudio de la Adquisición del Lenguaje (AEAL). En el Congreso, abordará las dificultades en el lenguaje desde una perspectiva fonológica y psicológica, analizando su impacto en el desarrollo lingüístico y posibles estrategias de intervención.

"La imitación verbal, al ser un comportamiento innato en las primeras etapas del desarrollo, juega un papel fundamental en la adquisición del lenguaje, ya sea en la internalización de vocabulario, gramática o sintaxis”.

Alejandra Balbi

Es Doctora en Psicología, Licenciada en Psicopedagogía y maestra. Preside la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía y es Profesora Investigadora en la Universidad Católica del Uruguay. En el Congreso, explorará cómo tender puentes entre la psicopedagogía y la escuela, destacando estrategias para integrar la evidencia científica en las prácticas educativas.

“La alfabetización debe fusionar saberes teóricos e intervención basada en la evidencia [...] La intervención en conciencia fonológica podría requerir más intensidad en cuanto a duración y énfasis en habilidades críticas de conciencia fonémica para mejorar habilidades de alfabetización en niños hispanoparlantes”.

Eficacia de una intervención en alfabetización basada en la evidencia para niños hispanoparlantes con riesgo lector de niveles socioeconómicos vulnerables.

Alba Richaudeau

Es Médica Especialista en Neuropsicología Clínica (UBA) y Doctora en Neurociencias (UMAI). Forma parte del Servicio de Neuropediatría del Hospital Universitario Austral y es docente en la UBA y la UNSAM, a cargo de la cátedra de Evaluación Neuropsicológica Infantil.. Desde su perspectiva en neurodesarrollo y funciones cognitivas, abordará en el Congreso el enfoque neurobiológico de las dificultades de aprendizaje, analizando su impacto en la evaluación y abordaje clínico.

"El trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad se caracteriza por dificultades para prestar atención que comienzan durante el desarrollo y conductas de hiperactividad e impulsividad que ocurren en dos o más ambientes e interfieren en la inclusión familiar, escolar y social." Evaluación de déficit de atención con hiperactividad: la escala SNAP IV adaptada a la Argentina. Revista Panamericana de Salud Pública.

Sesión de expertos

"La cocina de la comprensión: Ingredientes clave para desarrollar competencias lectoras". “Nos estamos embarcando hacia una grandiosa edad dorada del conocimiento en el desarrollo del cerebro infantil. Foto: MDZ.

Durante este evento cuatro especialistas presentarán evidencia sólida de cuáles son las habilidades fundamentales a desarrollar para asegurar una buena comprensión lectora, como son el lenguaje académico y la prosodia. Vinculando la teoría con la práctica brindarán a educadores del nivel primario y secundario estrategias concretas para enseñar a comprender.

Paola Ucelli

Es profesora de educación en Harvard Graduate School of Education, experta en lingüística del desarrollo. Su investigación se centra en el desarrollo del lenguaje de estudiantes monolingües y multilingües, identificando habilidades lingüísticas clave (léxicas, gramaticales y discursivas) que apoyan la lectura y escritura escolar. Además, diseña y evalúa intervenciones para potenciar las voces estudiantiles. En el congreso, abordará el impacto del lenguaje académico en la comprensión lectora, explorando cómo las habilidades lingüísticas avanzadas influyen en el éxito escolar y en el acceso al conocimiento.

“La escuela es un espacio sociocultural en el que los aprendizajes se co-construyen a través de la mediación del lenguaje verbal y de su interacción con otros modos semióticos en los que el lenguaje visual juega un rol fundamental”. Lenguajes para el aprendizaje. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana.

Ana Rondino

Es Doctora y Máster en Educación (Universidad de Harvard, USA), Master en Lingüística (Universidad de Costa Rica, Costa Rica) y Licenciada en Letras (Universidad de Rosario, Argentina), con estudios especializados en producción de radio y televisión educativa. En el Congreso, abordará las etapas de desarrollo en la comprensión, analizando cómo progresan las habilidades lectoras y qué estrategias favorecen su fortalecimiento.

"Aprender a leer es un proceso largo y continuo que comienza desde muy temprana edad, mucho antes de ingresar a la escuela, y se desarrolla durante toda la vida a medida que las personas van adquiriendo nuevas capacidades para realizar lecturas cada vez más complejas". Siete mitos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. La escuela es un espacio sociocultural en el que los aprendizajes se co-construyen a través de la mediación del lenguaje verbal.

Gabriela Silva

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tec de Monterrey en México y doctora en Psicología por la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido. Desde 2014 es profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UASLP en San Luis Potosí, México. Su línea de investigación se centra en las evaluaciones e intervenciones en lenguaje, lectura y escritura en alumnos de preescolar a universidad. En el Congreso abordará las habilidades involucradas en la fluidez lectora y explicará el impacto de la prosodia en el desarrollo de una buena comprensión.

“Si puede lograr la comprensión a nivel oral, le será más fácil comprender los libros; lo que genera ganancia no solo en autoconfianza, sino en su trayectoria escolar de por vida”. Mujeres, con la capacidad de incursionar en todas las áreas del conocimiento.

Alejandra Meneses

Es profesora asociada del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, se desempeñó como profesora de la Facultad de Educación de la misma universidad durante más de una década. Su investigación y docencia se sitúan en la convergencia de los campos de la lingüística y la educación, con especial atención al desarrollo del lenguaje y la multimodalidad a lo largo de la escolaridad, así como sus relaciones con la literacidad y el aprendizaje en ciencias. En el Congreso, presentará estrategias para llevar de la teoría a la práctica el desarrollo de habilidades de comprensión, integrando estrategias efectivas para fortalecer la lectura y la escritura en distintos niveles educativos.

"En términos del aprendizaje y del desarrollo del lenguaje, en la medida que nombramos vamos aprendiendo a mirar. Por ejemplo, si uno aprende la palabra pájaro empieza a mirar el cielo con ese lente." Necesitamos una escuela que permita a los niños relacionar aprendizajes y experiencia. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Laboratorio de innovación: comprensión lectora e inteligencia artificial: app Luminaria

En representación de Wumbox, Agustín Pardo Van Thienen, Marisol Zúñiga y Victoria Bianchi di Carcano van a contar de qué se trata Luminaria, una novedosa app, que con ayuda de la inteligencia artificial permite desarrollar las habilidades para la comprensión lectora.

Si te interesan estos temas podés visitar la página del Congreso haciendo click aqui