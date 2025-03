Ignacio Olivera: "El teatro independiente porteño es como una usina que no para de generar"

La sensibilidad, el humor, la calidez de las relaciones intrafamiliares, la música y la ternura se unen en “Mamá Está Más Chiquita”, la exitosa obra musical de Ignacio Olivera y Juan Pablo Schapira que vuelve a las tablas porteñas, tras haberse ganado el reconocimiento internacional desde su estreno en 2017.

La aclamada obra de teatro independiente llega por primera vez al teatro Metropolitan, en la mítica calle Corrientes, el 17 de abril. Serán ocho funciones que se llevarán a cabo todos los jueves desde su reestreno.

Con el deseo de saber más de la emotiva producción que hasta tiene versiones internacionales, MDZ habló en una entrevista exclusiva con Ignacio Olivera, autor del libro homónimo y de las letras de las canciones.

Antes de su llegada al Teatro Metropolitan, el elenco de "Mamá está más chiquita" interpretará las canciones de la obra en The Roxy Bar (Av Federico Lacroze 3499). Foto: Instagram @mamaestamaschiquita

- Para empezar, contame un poco de la trama de la obra “Mamá está más chiquita”, que se reestrena en abril.

- “Mamá está más chiquita” es un drama musical y trata de una pequeña familia donde está Diego, que es un chico que ve el mundo de una forma muy particular, muy fantasiosa. Lo que él está viendo es que su mamá se hace cada vez más chiquita. Se da cuenta de que algo raro pasa, pero todos en la familia parecen no darse cuenta. Después, a lo largo de la obra, nos vamos a ir enterando que, en realidad, está pasando otra cosa. Es como un gran desafío porque esta familia, con una madre muy sobreprotectora con sus dos hijos, va a tener que empezar a acomodarse a una nueva situación.

- ¿Qué situaciones van afrontando los hijos a lo largo de la obra?

- En esta obra está Rita, que es la madre de Diego y Clara, dos chicos que tuvo que criar sola. Es una madre bastante sobreprotectora y que quiere resolver todo por ellos. Por un lado, está Clara que es adolescente y está buscando abrirse un poco de esa situación, que un poco la asfixia. Además, tiene a este hermano que requiere más cuidados. Entonces, la madre también carga sobre ella la obligación de cuidarlo.

- ¿Qué es lo que hace que esta obra sea especial?

- La verdad, yo me doy cuenta que la obra es especial porque la gente reacciona de una forma muy particular. La obra trata temas fuertes, es muy emotiva y, también, atraviesa situaciones dolorosas; pero la gente siempre se va con una sonrisa y muy agradecida. Yo creo que lo que genera esa sensación y esa reacción tan especial es que a lo largo de la obra se atraviesan todos estos temas con mucha ternura, resaltando cómo estos personajes, a través del amor que se tienen entre ellos, tratan de afrontar todos los problemas. Y la obra tiene una mirada positiva.

También, algo que nos dicen mucho es que cada persona del público que viene se identifica con distintos personajes. Algunos se identifican más con la hija, otros con la madre, otros con el novio de la hija, que también tienen un rol muy importante en la historia. Cada uno de esos personajes tiene su tridimensionalidad y sus puntos oscuros y luminosos. Y creo que en distintas situaciones de la vida nos podemos identificar con distintos personajes.

- Tanto en la crítica como en los comentarios de las personas que vos citabas, se habla mucho de esta emotividad. ¿Qué sentimientos o emociones aborda la obra? ¿Qué vamos a sentir al ver la obra en el teatro?

- Yo creo que es una obra que, principalmente, habla del crecimiento; de este momento de la vida en el que a todos nos toca, en algún punto, estar muy protegidos en una estructura, que puede ser la familia, y tener que hacernos grande. También se habla mucho del duelo, de tener que despedirse de un ser querido; de afrontar la frustración de que las cosas, en la vida, a veces, se dan de una forma muy diferente de la que teníamos planeada.

Los personajes de esta obra están como en un barquito con el que van atravesando todas estas dificultades. Y yo creo que el mensaje esperanzador de la obra es que si uno atraviesa esa aventura acompañado, las cosas pueden ser mucho más llevaderas.

- Quiero hablar de la parte musical de la obra. Hay canciones de “Mamá está más chiquita” que están en plataformas como Spotify y YouTube. Así, muchísimas personas llegaron a conocerlos por las canciones, antes de ir a ver la obra. ¿Qué sienten ustedes al saber eso?

- Esto es muy loco porque mucha gente, tal como comentás, nos conoce a través de canciones o de videítos en YouTube. Hay algo, que es mérito de Juan Pablo Schapira, que es el coautor de la obra, autor de la música y, conmigo, de las letras, de que las canciones hacen llegar este mensaje, aunque la gente todavía no entienda del todo la historia que está atrás. Es una lección muy fuerte que aprendimos con esta obra, porque, a veces, uno con el teatro es muy mezquino con no querer mostrarle a la gente de antemano de qué va la obra. Se suele decir: “¿Querés saber de qué va la obra? Bueno, vení al teatro”.

Sobre todo, con la pandemia nos pasó de empezar a compartir mucho más el material. Hicimos muchas funciones virtuales y, de alguna forma, liberamos bastante ese video y el efecto estuvo buenísimo. Nosotros pensamos siempre que eso podía competir con la obra en el teatro, pero el efecto fue todo lo contrario. Mucha gente conoció la obra a través de las canciones o del video y decían: “Ahora que la conozco, ahora que la escuché, quiero ir, saber más y experimentar en vivo esto que estoy conociendo”.

Es muy loco. Nos llegan muchos mensajes. La obra tiene un efecto muy particular. No pasa que la gente la viene a ver, se va y listo. O sea, hay gente que nos mandó fotos de que se tatuó cosas por la obra. La obra habla mucho de la metáfora del barco, entonces hay personas que tienen un barquito tatuado. La metáfora es como perfecta. La obra, de alguna forma, marcó a alguien y la lleva con ella el resto de su vida.

- Hay personas que vuelven a ver la obra en el teatro. ¿Qué les provoca a ustedes esto de que quieran verlos en escena más de una vez?

- Ahí te das cuenta de que no es solo la intriga de ir a ver qué pasa en la obra, sino que es una experiencia que algunas personas quieren volver a atravesarla varias veces. Es como una canción que te gusta o como un cuadro que no te cansás de mirar porque le ves distintas cosas cada vez que lo observás.

Nosotros ya lanzamos la venta de las entradas para las funciones que son en abril y ya se vendieron un montón. Hay mucha gente que la ve por primera vez, pero hay como un grupo de personas que es medio fan. Muy loco. A muchos ya los conocemos, a otros no, pero, con esta obra se generó algo que no nos deja de sorprender.

- ¿Y creés que este tipo de mensaje esperanzador, de unión de la familia, es importante en estos tiempos cargados de violencia en redes sociales?

Como regla general, siento que el teatro, o toda ficción tal vez, es un ejercicio de empatía. Lo que uno va a hacer ahí es bajar la guardia, porque algo que nos pasa mucho ahora es que uno está todo el tiempo muy a la defensiva, ante la circulación de mucho discurso violento, cruel. En la ficción, uno baja la guardia para poder empatizar con un personaje que, en algunos puntos, se parece a uno y, en otros, no. La ficción hace eso, que podamos empatizar con personajes que tal vez no pensábamos que íbamos a empatizar, como en Breaking Bad con el personaje de Walter White, el narcotraficante.

Creo que el teatro siempre es un ejercicio de empatía y de identificarnos con las cosas que nos unen como personas que, al final, son un montón.

Además, traer una obra que tiene mucho de la ternura, me parece que es importante. Para mí, la ternura es el antídoto de la crueldad. No sé a dónde tenemos que ir todos, pero creo que si queremos encontrar algún rumbo tenemos que juntarnos, como hacemos en el teatro y hablarnos tiernamente. Juan Pablo Schapira e Ignacio Olivera conforman la dupla autoral detrás del éxito de la obra. Comenzaron a trabajar juntos en el año 2011. Foto: Gentileza "Mamá Está Más Chiquita"

- “Mamá está más chiquita” tiene mucha proyección internacional. Llegaron a otros países y recientemente recibieron el Premio del Público a la mejor obra en el Festival de Guadalajara. ¿Qué sienten al ver que esta obra independiente que nació acá, en el teatro porteño, llegó a otros países? ¿Cómo la reciben en el exterior?

- Es hermoso y es sorprendente. En mi experiencia, es la primera obra con la que me pasó esto de que se contactara gente de otros lugares para hacer sus propias versiones. Después, con todos estos años, me fui dando cuenta de que, en realidad, es algo que yo no sabía, pero que pasa mucho y está bueno que se sepa. El teatro argentino lo miran un montón, sobre todo, en el resto de Latinoamérica y en otros lugares también, como España. Hay mucha gente que hace teatro en otros países y que está muy atenta a lo que pasa acá.

A mí me pasó con esta obra que todas las veces que se hizo en otros lugares fue a partir de que la gente se contactara con nosotros por estar interesada en hacerla. O sea, nosotros no tuvimos que salir a venderla. Y es muy lindo ver la obra en otros dialectos, en otras culturas. La gente nos manda videos de cómo salió la obra afuera. Yo, también, todas las veces que puedo voy a ver las funciones. Estuve hace poco en Chile; cuando se hizo en Panamá, pude ir; en Perú también.

- ¿El elenco original de "Mamá está más chiquita" viajó a otras provincias y países?

- Sí, estuvimos en otras provincias. No lo hemos hecho tanto como nos gustaría. Capaz ahora que volvimos con la obra lo podemos volver a hacer. Estuvimos una vez en Río Negro haciendo funciones en distintos lugares de allá.

Lo lindo es que siempre que vas a distintos lugares, incluso con distintos elencos, con distintas versiones, pasan cosas parecidas con la obra. Es un tema bastante universal, te diría, porque la respuesta del público es muy similar y muy fuerte, también.

- ¿Cómo es la respuesta del público al final de la obra?

Al final de la obra, hay gente con los ojitos brillosos de que en algún momento de la obra estuvieron llorando, pero están sonriendo. Esa es la cara del espectador al final de la obra. Nos pasa mucho que alguien que lloró, al final está sonriendo y nos dice gracias. O sea, hay algo que lo movilizó. Para cada persona será distinto, pero siempre es algo muy movilizante.

- ¿Cuál es tu análisis de la situación actual del teatro independiente? ¿Qué llegada tiene? ¿Falta apoyo por parte del Gobierno en esta área de la cultura?

- Estuve, por un lado, buscando algunos datos y, por otro lado, preguntándole a la gente de mi entorno qué sentían que les estaba pasando en la escena. Es muy loco porque, por un lado, hay datos de que, por ejemplo, la cantidad de espectadores en el verano bajó un 40% respecto al año anterior. También se estrenaron menos obras en enero de este año. Pero, la verdad es que, en el ámbito independiente, por lo menos, mucha gente está con un montón de proyectos. Todo el tiempo estoy escuchando que hay nuevos estrenos. Como que seguimos haciendo y haciendo.

Creo que todos estamos un poco asustados o con incertidumbre respecto a cuál puede ser el resultado de las cosas que emprendamos este año. Aun así, el teatro independiente es como una usina que no para de generar. Y me parece que está bueno, que es sano también, que en un momento de angustia o de incertidumbre no nos paralicemos, sino que respondamos accionando.

Más allá de que sí, siento que el contexto no es propicio, que es adverso. Si me preguntás por el gobierno, siento que todos los mensajes y sus acciones concretas hacen ver que el teatro no es un área prioritaria o importante. Pero es muy difícil de parar lo que pasa en Argentina con el teatro.

- Debido a esta falta de apoyo a la cultura local, ¿viste una decadencia o cambios en el nivel de producción de las obras de teatro en los últimos años?

- Sí hay una crisis que viene de hace un montón de tiempo, en cuanto a lo económico, que afecta la forma en la que producimos y a lo que podemos o no podemos hacer. Lo que me gusta es que siempre estamos respondiendo creativamente a eso. Ante los problemas, la escasez técnica o de recursos, sigue estando esa llama creativa.

Pero sí, uno ve que hay que arreglarse con menos recursos, con menos actores, con menos escenografía. Estaría bueno que no fuera así, pero siento que, de todas maneras, estamos vivos.

- ¿Qué ilusiones tienen desde la producción ante el reestreno de "Mamá está más chiquita" en el teatro?

- Nuestra gran esperanza es que mucha más gente la conozca. Primero, estamos muy contentos de volver porque la pasamos muy bien haciéndola y porque provoca algo que nos gusta tanto. También, al ser el elenco original y el mismo equipo, es como un reencuentro para nosotros que hicimos la obra tanto tiempo, porque se genera una cuestión como de familia.

A nivel proyección y objetivos que tenemos con esta temporada, queremos que más gente nos conozca. Vamos a estar en un teatro mucho más grande de los que estuvimos hasta ahora, en el Metropolitan, y confiamos bastante en la proyección que te da estar en la calle Corrientes, que tal vez es más masivo. Tiene otra mística y otro alcance real. Hay gente que solo conoce el teatro que está ahí.

Estaría bueno que hagamos muchas cosas para que más gente se acerque a los teatros que están por toda la Ciudad. Pero es cierto que gran parte del público sabe lo que hay en cartelera ahí. Así que tenemos ganas de ver si vamos llegando también a ese público.

- ¿Dónde podemos adquirir las entradas para ver la obra?

- La obra reestrena el jueves 17 de abril y vamos a estar durante ocho únicos jueves, por ahora, en el Teatro Metropolitan. Las entradas se pueden sacar en la boletería del teatro o en Plateanet.com.

Mirá la entrevista completa a Ignacio Olivera, autor de "Mamá Está Más Chiquita"

Los detalles de la obra que llega a la calle Corrientes

Únicas 8 funciones: Jueves a las 22:15 horas, desde el 17 de abril. Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

Duración: 80 minutos

Clasificación: Drama musical

Ficha técnica de "Mamá Está Más Chiquita"