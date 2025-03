Cómo superar la brecha generacional que separa a los padres de sus hijos

En un contexto donde las redes sociales dominan la vida de los jóvenes y los adultos a la par, la desconexión entre ambos se ha profundizado. Así lo afirma María Zysman, psicopedagoga y directora de la Asociación Civil Libres de Bullying en Argentina, quien destacó en MDZ Radio 105.5 FM que, aunque los padres intentan estar presentes, el mundo digital y la cultura adolescente de hoy les resulta "cada vez más ajeno".

Zysman señaló que la distancia entre generaciones nunca fue "tan pronunciada" como ahora, principalmente por la rápida evolución de las redes sociales. Los adolescentes viven en una "subcultura digital" que a menudo los padres no comprenden. Entonces, mientras los padres intentan interactuar con sus hijos, estos últimos prefieren compartir su vida en sus redes sociales que los padres no conocen a fondo.

En este punto se mezclan demasiados factores. El mayor reto es cómo los padres pueden lograr ser parte de este mundo sin invadir la privacidad de sus hijos. Para Zysman, la clave está en encontrar el equilibrio entre respetar el espacio personal del adolescente y, al mismo tiempo, ofrecerle apoyo y orientación sobre los peligros de las redes sociales. "El gran dilema radica en cómo acompañar sin invadir", afirma.

Este es el diagnóstico de Zysman: "Parecería que los chicos están viviendo en realidades de las que los adultos no tienen ni idea. Es una subcultura adolescente muchísimo más alejada de la que uno vivió cuando era más joven. Todos fuimos adolescentes y todos nos enojamos con nuestros padres... y es mutua la sensación de que el otro no entiende el mundo propio. Y ahora la diferencia es que los chicos conviven en ambientes digitales que los padres no pueden habitar".

Según Cáritas, el 36,7% de los adolescentes de entre 12 y 17 años dedica más de seis horas diarias al uso de dispositivos móviles. Foto: Freepik

Según contó, el fenómeno de la desconexión no es exclusivo de las redes sociales, sino que también se refleja en el día a día familiar. Antes, los padres sabían con quién se relacionaban sus hijos, qué hacían en su tiempo libre y hasta qué compraban. Hoy esa cercanía se ha perdido. "Los adolescentes navegan un mundo paralelo, accesible solo a través de sus pantallas", agregó. Los adultos, aunque físicamente presentes, se sienten cada vez más distantes y fuera de lugar.

El reto para los padres es, entonces, "encontrar el tiempo de calidad con los hijos a pesar de todo". La clave: cómo estar cerca sin imponer, cómo comprender sin invadir, y cómo acompañar a los hijos en un entorno digital desconocido para los padres.

¿Cómo acompañar a los chicos?

La psicopedagoga adelantó que no hay una receta mágica. "Hay que entender que mucho de lo que les pasa a los chicos tiene que ver con un mundo sin reglas ni normas. Así es el espacio digital", explicó. En ese sentido, la profesional identifica que se están "adelantando etapas" entre los jóvenes. Por ejemplo, hay chicos que quieren incluir los festejos del último primer día (UPD) en la primaria o incluso jardín de infantes. Algunos puntos principales que destaca: