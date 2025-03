Trabajos del futuro: cómo nos preparamos en la modernidad

El 85% de los empleos del mañana aún no existen. Vivimos en un mundo en constante cambio. La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización están transformando la manera en que trabajamos, generando nuevas oportunidades pero también grandes desafíos. Según un informe del Institute for the Future, el 85% de los empleos que existirán en 2030 aún no han sido inventados. ¿Cómo podemos prepararnos para este panorama incierto?

Educar para aprender a aprender

El sistema educativo tradicional se enfocó históricamente en transmitir conocimientos específicos, pero en un mundo donde las habilidades técnicas quedan obsoletas rápidamente, la clave no es solo qué aprendemos, sino cómo aprendemos.

Un estudio del Foro Económico Mundial (WEF) estima que el 50% de los trabajadores necesitará una re-capacitación significativa para 2025 debido a la automatización y la digitalización.

Según McKinsey, para 2030, 375 millones de trabajadores en todo el mundo deberán cambiar de ocupación debido al avance de la tecnología.

en todo el mundo deberán cambiar de ocupación debido al avance de la tecnología. La educación del futuro debe priorizar el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y, sobre todo, la capacidad de aprender de forma autónoma y continua.

Adaptabilidad: la nueva ventaja competitiva

En un entorno laboral donde la única constante es el cambio, la flexibilidad y la capacidad de adaptación se convierten en activos imprescindibles.

Según LinkedIn, las habilidades más demandadas hoy no existían hace 10 años. Entre ellas destacan la ciencia de datos, la computación en la nube y la ciberseguridad.

Un informe de Dell Technologies señala que el 85% de los empleos de 2030 aún no han sido creados, lo que implica que muchas de las profesiones futuras aún están por descubrirse.

La habilidad de reinventarse y adquirir nuevas competencias en poco tiempo marcará la diferencia entre quienes se quedan rezagados y quienes prosperan en la economía del futuro.

Habilidades del futuro

Más allá del conocimiento técnico, las empresas buscan profesionales con habilidades como:

Inteligencia emocional: saber gestionar emociones propias y ajenas será clave en un mundo cada vez más interconectado.

Pensamiento crítico: la capacidad de analizar información y tomar decisiones fundamentadas será más valiosa que nunca.

Trabajo en equipo y liderazgo: la colaboración será esencial en entornos híbridos y globalizados.

Mentalidad de crecimiento: aprender a ver los cambios como oportunidades y no como amenazas.

Un informe de PwC indica que el 79% de los CEOs a nivel mundial están preocupados por la falta de habilidades clave en sus empleados, lo que refuerza la importancia de la formación continua.

¿Estamos listos para el cambio?

Prepararse para el futuro laboral no significa solo adquirir nuevas habilidades, sino también cambiar nuestra mentalidad. La clave no es saberlo todo, sino estar dispuesto a aprender siempre.

El futuro del trabajo no es un destino fijo, sino un camino en construcción.

Verónica Dobronich.

* Verónica Dobronich, fundadora de Hub de Emociones, lidera este espacio con la convicción de que el bienestar emocional es clave para la vida y el trabajo.