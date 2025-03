El policía que vio a Maradona luego de su muerte declaró verlo muy "hinchado"

Este martes por la tarde se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. En la misma declararon los cuatro policias, testigos del caso, que vieron por última vez al exjugador. Se trata del comisario Lucas Farías, y los agentes Lucas Borge, Carlos Carranza y Leonardo Mendoza, quienes se presentaron en la sala de Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro para compartir su testimonio ante el tribunal.

La testificación inició cerca de las 09:00 horas, sin la presencia de familiares de Maradona. Borge comenzó con su declaración en primera instancia. Él fue quien detalló cómo fue el ingreso al domicilio del exjugador, tras ser solicitado a partir de un alerta. Según lo que expresó, tuvo un llamado en el que se le confirmó, a las 13:00 horas, el fallecimiento de Diego.

El testigo aseguró llegar a las 14:00 horas. "No había nadie adentro de la casa. Cuando llegó Farías comenzó a retirar a todas las personas que estaban y los identificó. Uno por uno. Quedaron afuera, en el parque. En ese momento el dormitorio ya se encontraba preservado", argumentó. Recordó, además, observar que Diego tenía su panza muy hinchada, una remera negra puesta y un short de gimnasia. Esta última declaración coincide con la imagen expuesta en la primera audiencia por parte del fiscal Ferrari.

Más tarde, el tribunal tomó testimonio a Javier Mendoza, quien en ese momento era jefe de la comisaría 4ta de Benavídez. "El comisario Farías me llama y me avisa que Maradona no reaccionaba, estaba descompensado", declaró. Aseguró, además, recorrer los 600 metros que separan el ingreso al country de la casa de Diego y observar a los vecinos ya enterados del hecho. "La vivienda ya estába con precintos", agregó Mendoza.

Quien llegó en primera instancia fue Farías. El 25 de noviembre de 2020 desempeñaba el rol de encargado del destacamento policial de Villa La Ñata. "Yo ingreso al domicilio cerca de las 13:20 horas. Observo alrededor de siete ambulancias. Me dirijo a cada una de ellas para estar al tanto de qué estaba sucediendo, pero me decían que preguntara más adelante", testificó.

Farías expresó también que luego de la secuencia llegó hasta la tranquera y le realizaron una seña en la que se da a entender que Maradona estaba muerto. Luego, ingresó a la habitación donde estaba el exjugador y declaró: "Ahí estaba ese bulto prominente sobre la cama tapado con una sábana y cuando llega el momento de la pericia lo destapan".

Por último, el tribunal toma la declaración de Carlos Carranza. "Me llamó la atención el abdomen del señor Maradona, muy inflamado", argumentó haciendo foco al estado en el que se encontraba Diego. Por otro lado, fue quien testificó sobre que el baño que estaba en el dormitorio era muy chico. "Por lo que vi era el único baño que tenía ahí", detalló.

Finalizadas estas declaraciones testimoniales, se espera una nueva audiencia para este jueves próximo. En la misma declarará Collin Campbel, el vecino médico que asistió a Maradona antes del arribo de la primera ambulancia a su domicilio. Además, se realizará la toma de declaración a Juan Carlos Pinto, el médico que revisó y confirmó la muerte del diez argentino.