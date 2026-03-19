Investigan la desaparición de Esmeralda y una declaración llama la atención: "el circo se fue a la misma hora"

La búsqueda de Esmeralda Pereyra López en la localidad de Cosquín , Córdoba , sumó este jueves una hipótesis que genera máxima tensión en la comunidad. Mientras más de 100 efectivos rastrillan el río y utilizan drones de visión nocturna, la familia de la pequeña de 2 años apunta contra un circo itinerante que abandonó la ciudad de manera repentina apenas se conoció la desaparición .

Esmeralda fue vista por última vez el miércoles 18 de marzo a las 14:30 en su casa del barrio San José Obrero . Según el desgarrador testimonio de su madre y tíos en diálogo con TN, un circo que se había instalado en las inmediaciones del domicilio nunca llegó a brindar espectáculos, lo que despertó sospechas previas entre los habitantes de la zona.

El dato que disparó la alarma ocurrió solo dos horas después de que se perdiera el rastro de la menor: el circo desarmó sus carpas velozmente y se retiró del lugar.

“Los vecinos me dicen que mi hija está en ese circo. Se fueron a la misma hora que desapareció ella”, manifestó la madre de Esmeralda, visiblemente afectada.

Los familiares relataron que, en los primeros minutos de desesperación, intentaron ingresar al predio donde estaba montado el circo para verificar si la niña se había extraviado allí. Sin embargo, se encontraron con una respuesta hostil por parte de los encargados.

Falta de acceso: “Nos contestaron mal y nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar ”, relató la tía de la niña.

Sospechas de la comunidad: Algunos allegados calificaron la presencia del circo en el barrio como una “excusa para hacer daño”, debido a la falta de actividad recreativa real.

esmeralda MSN

La respuesta de las autoridades y la Alerta Sofía

A pesar del firme reclamo de la familia, las autoridades policiales que inspeccionaron el predio tras la partida del convoy informaron que, hasta el momento, “no vieron nada sospechoso” en el lugar. No obstante, la fiscal Silvana Pen mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo el rastreo de la ruta que tomó el circo tras salir de Cosquín.

Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene activa la Alerta Sofía, dado que la vida de Esmeralda se considera en "Alto Riesgo Inminente".

Datos clave para identificar a Esmeralda

La comunidad continúa difundiendo la imagen de la menor para facilitar su hallazgo:

Edad: 2 años.

Cabello: Castaño, largo y ondulado.

Contextura: Delgada, tez blanca y ojos marrones.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Esmeralda o sobre los movimientos del circo mencionado, comunicarse de inmediato con la línea 134, el 911 o la comisaría más cercana.