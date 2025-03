Atención monotributistas: ARCA comparte una nueva advertencia sobre fraude digital

En los últimos días, la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) emitió una advertencia a los monotributistas ante una nueva modalidad de estafa digital. Se han detectado mensajes fraudulentos enviados por correo electrónico, WhatsApp y redes sociales que buscan obtener datos personales o pagos indebidos. El organismo recordó que nunca solicita información sensible a través de estos canales y pidió a los contribuyentes que extremen precauciones.

La principal recomendación es no responder a mensajes sospechosos ni hacer clic en enlaces desconocidos. En caso de recibir una comunicación dudosa, ARCA instó a los monotributistas a verificar su autenticidad ingresando al Domicilio Fiscal Electrónico, el único canal oficial para recibir notificaciones del organismo. Desde allí se pueden revisar todas las comunicaciones legítimas y evitar caer en engaños.

Mira el mensaje que compartió ARCA sobre ciberataques

El organismo enfatizó la importancia de proteger la clave fiscal, ya que es personal e intransferible. Compartir esta información con terceros puede derivar en fraudes o accesos no autorizados a la cuenta del contribuyente. Además, ARCA recordó que la seguridad de los datos es responsabilidad de cada usuario y que no se deben brindar datos privados en respuesta a mensajes no verificados.

Para quienes hayan recibido un correo, mensaje de texto o contacto sospechoso, ARCA recomendó denunciarlo enviando un correo electrónico a phishing@arca.gob.ar. Esto permitirá identificar patrones de fraude y tomar medidas preventivas para evitar que más personas sean afectadas.

La creciente sofisticación de las estafas digitales exige que los contribuyentes estén atentos y se informen sobre los mecanismos oficiales de comunicación. Desde la entidad recordaron que toda interacción con el organismo debe realizarse exclusivamente a través de su sitio web oficial, arca.gob.ar, donde se puede acceder con clave fiscal y consultar cualquier notificación pendiente.

En un contexto donde los intentos de fraude son cada vez más frecuentes, la prevención y el uso de canales oficiales son clave para evitar caer en engaños. ARCA seguirá monitoreando estas prácticas fraudulentas y reforzando sus alertas para proteger a los monotributistas de posibles estafas.