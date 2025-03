Viral en Tik Tok: Golden retriever rompe control remoto y su reacción enterneció a todos

Los Golden Retriever son una de las razas de perros más adorables y populares en redes sociales. Sin embargo, además de su ternura, estos peludos también son conocidos por su espíritu aventurero y, en muchos casos, por sus travesuras.

Este es el caso de Jhana, una simpática Golden Retriever que ha conquistado TikTok con sus locuras. Sus dueños crearon la cuenta @jhanavainilla, donde comparten sus divertidas ocurrencias, pero fue un video en particular el que la hizo viral.

En el clip que acumula miles de reproducciones, se puede ver a su dueño sosteniendo un control remoto destrozado mientras le llama la atención a Jhana: "Esto no se come, te va a hacer mal, ¿entendés? Después tengo que ir a la compañía de cable y ¿qué les digo yo? ¿Que se lo comió la perra? ¿Cómo me lo cambian ahora? ¿Cómo pongo los canales con el decodificador?", le reclama en tono divertido.

Mira el video viral

Mientras tanto, Jhana, con cara de aparente arrepentimiento, escucha atentamente el reto y, en un momento, hasta pone su patita sobre el control, como si intentara disculparse. Sin embargo, sus ganas de jugar son más fuertes e intenta agarrar el control remoto nuevamente.

El video generó miles de comentarios y más de 30 mil "me gusta", con usuarios que no dudaron en salir en defensa de la traviesa perrita. "Ella no fue, tengo Golden y nunca me rompió nada. La mejor raza del mundo", comentó un usuario. "Tranquilos, son los primeros 10 años", bromeó otro. "Vino fallado el control, todos lo sabemos", agregó alguien más, con humor.