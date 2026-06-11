Un club de la Primera C chicaneó fuerte a Manuel Adorni y se hizo viral: "Un pendrive con criptomonedas"

Luego de que Manuel Adorni justificara que tiene medio millón de dólares gracias a una inversión en Bitcoin, el club Sacachispas publicó una dura chicana contra el jefe de Gabinete.

Manuel Adorni apareció en televisión para anunciar que presentó su declaración jurada 2025 en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Allí dio algunas declaraciones acerca del origen de su patrimonio, y un detalle causó repercusiones en redes sociales. Se trata de medio millón de dólares que, según el jefe de Gabinete, provienen de una fuerte inversión en Bitcoin.

Entre la catarata de mensajes que hubo en X, se destacó un tuit de Sacachispas, el club de la Primera C que suele subirse a las tendencias. La cuenta oficial chicaneó al funcionario y se hizo viral.

La chicana de Sacachispas a Manuel Adorni En su publicación, Sacachispas escribió: "Queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones", adjuntando una foto de los futbolistas Kylian Mbappé y Julián Álvarez. Tras esto, agregaron: "Nos habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas", y un emoji de una carita riéndose.

image Qué dijo Manuel Adorni sobre su patrimonio en Bitcoin En la entrevista que dio a LN+, Adorni relató que en 2013 comenzó a "incursionar en el mundo Bitcoin", y que en 2014 empezó a "invertir fuerte", a tal punto que su esposa no estaba de acuerdo, ya que sus ahorros los habían unificado cuando se casaron. "Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000", aclaró.