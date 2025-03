Quién es Pablo Grillo, el fotógrafo herido por la represión policial en el Congreso

Pablo Grillo, herido de gravedad por la represión policial en las inmediaciones del Congreso de la Nación cuando se realizaba una marcha de jubilados apoyados por barrabravas, tiene 35 y lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía. Él, fotógrafo independiente, fue herido cuando un tubo de gas lanzado por las fuerzas de seguridad federales le impactó en la cabeza, rompiendo parte del tejido externo, interno y del cráneo.

La grave lesión que sufrió Grillo en el cráneo supuso su inmediata internación e intervención por personal médico, con una cirugía que se extendió por horas y logró rescatarlo, en un primer término, al bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado. Ahora, mientras Pablo está rifándosela entre la vida y la muerte, su familia pidió dadores de sangre de cualquier tipo y factor.

Fabián Grillo dialogó con la prensa en la puerta del Hospital Ramos Mejía y comentó: "Somos una familia de militantes, lo decimos con orgullo. La militancia no es mala. Él es militante y también fotógrafo, estaba trabajando de forma independiente, documentando, siempre lo hace". Estas palabras van también acorde a lo que Pablo tiene como descripción en su cuenta de Instagram: "Contemporáneo a Néstor/Cristina y eso es algo hermoso que muchos comprenden".

Pablo se dedica a la fotografía independiente, a la realización de documentales y forma parte de la militancia justicialista, tal como relatara su padre. El propio intendente de Lanús, Julián Álvarez, así lo comentó tras el incidente ocurrido ayer, en sus redes sociales, al referirse a Grillo como a alguien "a quien conozco personalmente por haber compartido espacios de militancia".

Pablo Grillo trabajando como fotógrafo. Foto: X.

Según trascendió, el mismo formaría parte de la agrupación Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, pero nunca estuvo detenido como aseguró la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Esto último también lo marcó Álvarez en su publicación, luego de las palabras de la funcionaria: "Tenemos que escuchar a la Ministra de Seguridad Nacional, a cargo del brutal operativo desplegado este miércoles, declarando que Pablo se encuentra detenido y que además, como si eso importara, es trabajador municipal de Lanús. Ninguna de las dos cosas es cierta".

El momento en el que la bomba de gas lacrimógeno impacta en el rostro de Grillo

Desde Argra, escuela de reporteros gráficos donde asiste Grillo, repudiaron el hecho y las declaraciones de los funcionarios: "Ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica. Hoy aRGra exige al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra".