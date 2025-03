Eclipse "Luna de Sangre": cuál es la hora clave para verlo en todo el país esta noche

El cielo nocturno ofrecerá un nuevo espectáculo astronómico con un eclipse lunar visible en gran parte del hemisferio occidental. A diferencia de otros fenómenos que requieren instrumentos especializados para su observación, este evento podrá apreciarse a simple vista desde patios, jardines o cualquier espacio abierto.

El eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite natural queda inmerso en la sombra terrestre. Durante un eclipse total, la Luna entra por completo en la umbra, la región más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. Es en este momento cuando adquiere su característico tono rojizo, un fenómeno conocido como "Luna de sangre". Esta coloración se debe a la manera en que la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz solar, dispersando las longitudes de onda azules y permitiendo que la luz rojiza llegue hasta la superficie lunar.

Según la NASA, este eclipse será visible en América del Norte, América del Sur y algunas regiones de Europa y África. En Argentina, será el único eclipse lunar total de 2025, lo que representa una oportunidad única para los entusiastas de la astronomía y el público en general.

Horario del eclipse en Argentina

El sitio web especializado "Time and Date" detalló los momentos clave del fenómeno astronómico:

Ingreso de la Luna en la penumbra: 00:55

en la penumbra: 00:55 Inicio de parcialidad: 02:09

Inicio de totalidad: 03:25

Máximo del eclipse: 03:58

Fin de totalidad: 04:31

Fin de parcialidad: 05:47

Salida de la penumbra: 07:01

La fase de totalidad, en la que la Luna adquirirá su característico color rojizo, se extenderá desde las 3:25 hasta las 4:31, con el punto máximo del eclipse a las 3:58.

Cómo observar el eclipse

Para disfrutar plenamente de este evento, se recomienda buscar un lugar con cielos despejados y baja contaminación lumínica. A diferencia de los eclipses solares, la observación de un eclipse lunar no representa riesgos para la vista y no requiere equipos especiales. No obstante, el uso de binoculares o telescopios puede mejorar la experiencia visual y permitir apreciar con mayor detalle los matices del fenómeno.