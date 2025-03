Pruebas Aprender: cómo medimos el aprendizaje en nuestro país

Las evaluaciones son necesarias para conocer si aquello que enseñamos está siendo aprendido. En nuestro país tenemos las pruebas Aprender, que se llevan a cabo desde el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Cuáles son los resultados más recientes? ¿Qué nos dicen acerca de la situación de la educación?¿Qué son las pruebas Aprender?

Estas pruebas son desarrolladas por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Representantes del Consejo Federal de Educación, en conjunto con especialistas de cada una de las jurisdicciones del país, arman una evaluación para medir el dominio que los estudiantes tienen sobre contenidos específicos de las áreas de matemáticas, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales.

Desde 1993 se aplican en Argentina este tipo de pruebas estandarizadas que se toman a un universo definido de estudiantes o a una muestra representativa de los mismos. Con algunas excepciones, el dispositivo de evaluación se ha implementado cada dos años en todas las regiones del país, en zonas urbanas y rurales y en escuelas públicas y privadas. Se aplican en tercer y sexto grado de primaria y en quinto año de secundaria.

Estas pruebas son desarrolladas por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

El objetivo de estas evaluaciones es generar “evidencia diagnóstica”, es decir, producir datos que permitan conocer cómo está funcionando el sistema educativo teniendo en cuenta factores sociodemográficos y otras condiciones que inciden en cómo se enseña y cómo se aprende. ¿Por qué es importante tener estos datos? Porque si se trabaja a partir de la evidencia se pueden diseñar mejores políticas para que la educación llegue a todos los niños y niñas del país, con la misma calidad.

Voces en contra y a favor

Las pruebas Aprender han sido criticadas por varios motivos. Uno de ellos es su “estandarización”. Hay quienes creen que las pruebas estandarizadas, iguales para todos, no tienen en cuenta las particularidades locales de cada jurisdicción, ni los procesos individuales de aprendizaje, ya que no es lo mismo estudiar en la ciudad de Buenos Aires que en una localidad rural del Norte. Están también quienes opinan que estas pruebas se concentran únicamente en determinadas capacidades cognitivas y dejan de lado otros aspectos importantes como la creatividad o las habilidades emocionales. Además hay cierta desconfianza por parte de los estudiantes y los mismos docentes porque desconocen cómo van a ser tratados los resultados.

Frente a esto, los responsables gubernamentales y los investigadores educativos argumentan que las pruebas Aprender son diseñadas por especialistas de las distintas áreas teniendo cuidado de no generar sesgos contra grupos determinados. Los instrumentos de evaluación se diseñan teniendo en cuenta los núcleos prioritarios de aprendizaje definidos para cada grado escolar a nivel nacional, y los temas a evaluar son consensuados con el Consejo Federal de Educación y las 24 jurisdicciones provinciales.

En un documento publicado por Cippec en 2023, los investigadores Esteban Torre, Juan Cruz Perusia y Juan Xanthopoulos, sostienen que es importante que estos operativos de evaluación estén orientados a un objetivo claro, ya que si no se puede cometer errores en el diseño de la herramienta y en procesamiento de los datos. No es lo mismo una evaluación de carácter diagnóstico que busca conocer la situación de la educación en términos generales, que una evaluación para certificar logros de los estudiantes o que una para determinar mecanismos de competencia entre docentes o escuelas. También es importante comunicar claramente cuál es este objetivo y cómo se usarán los resultados para que no haya desconfianza entre estudiantes y docentes.

El objetivo de estas evaluaciones es generar “evidencia diagnóstica”.

Los expertos de Cippec mencionan que si bien los operativos de evaluación se vienen sosteniendo en el tiempo en Argentina y esto demuestra la importancia que se le da, todavía no hay una definición clara del objetivo de los mismos, de cómo se usarán los resultados ni de cómo deberían impactar en el diseño de una política pública.

La importancia de diagnosticar

Más allá de que todavía haya que trabajar para mejorar las pruebas, éstas son un instrumento insustituible para conocer cómo está funcionando el sistema escolar del país, en términos generales y en términos más específicos para cada área de conocimiento y para cada región del país.

En cuanto a los conocimientos y capacidades cognitivas desarrolladas, las pruebas Aprender permiten identificar cuatro niveles según el desempeño de los estudiantes: Por debajo del nivel básico, Básico, Satisfactorio y Avanzado. Si bien los resultados suelen ser mencionados de manera global, aludiendo al total de estudiantes del país, las pruebas Aprender permiten también aislar y comparar datos de las distintas regiones e incluso escuelas, lo que permite reflexionar acerca de cómo inciden las distintas condiciones económicas, sociales y culturales en la educación. Poder conocer cuáles son las características de las trayectorias escolares de los niños y niñas de las distintas zonas del país permite pensar estrategias singulares que respondan a cada realidad. Solo así, con recomendaciones y políticas más específicas es que podemos construir una educación más equitativa, que apunte a garantizar igualdad de oportunidades. las pruebas Aprender permiten identificar cuatro niveles según el desempeño de los estudiantes.

Cuáles fueron los resultados de las pruebas Aprender de 2023

El operativo de evaluación de 2023 fue realizado en septiembre de ese año a un total de 748.202 estudiantes de sexto grado de 19.272 escuelas públicas y privadas. Esto representó un 82,2% del total de la matrícula nacional. Los del 2023 son los últimos resultados disponibles, ya que los de las pruebas Aprender 2024 serán publicados durante los próximos meses de este año.

Los resultados del operativo muestran que comparativamente al año 2022 fueron más los estudiantes que se encontraron por debajo del nivel básico (11,9% en 2023, frente a 6,7% de 2022). Estar por debajo del nivel básico en sexto grado implica que si bien saben leer, no logran manejar un texto con la habilidad suficiente como para identificar aspectos globales como: personajes principales, hacer resúmenes adecuados, reconocer las ideas principales, reconocer información ligeramente parafraseada, entre otros criterios.

Tal vez uno de los datos más preocupantes sea la diferencia que se percibe en el desempeño de los estudiantes de escuelas privadas y públicas. Mirando los resultados de las pruebas de lengua se observa que en las escuelas de gestión estatal sólo el 22,2% de los estudiantes alcanzan un nivel avanzado, mientras que en las escuelas privadas lo hace el 48,1%. La desigualdad también aparece si se observa el corte por nivel socioeconómico: en los sectores bajos los niños y niñas que no alcanzan el nivel básico representan el 19,5%, mientras que en los sectores altos son solo el 5,7%.

Una tarea que tenemos que hacer entre todos

La diferencia que encontramos en la educación primaria se replica en otras formas: más diferencias a medida que avanza la trayectoria escolar más diferencias en las oportunidades laborales y de desarrollo personal y cultural. Por eso, tenemos que trabajar para revertir esta situación y que todos los niños, no importa si asisten a escuelas rurales o urbanas, en zonas vulnerables o no, puedan acceder a educación de calidad.

Una de las claves para lograrlo es la formación constante de docentes y educadores. Poner a disposición las herramientas, recursos y redes disponibles para apoyar y enriquecer el trabajo de las personas que están en las escuelas es uno de los objetivos de Wumbox. En vistas a dicho objetivo es que organizamos el III Congreso Internacional de Alfabetización Inicial y Comprensión Lectora. Reconocidos especialistas internacionales expertos en aprendizaje, como el Dr. Stanislas Dehaene, la Dra. Patricia Kuhl, la Dra. Catherine Snow, entre otros participarán del Congreso compartiendo sus últimas investigaciones y sus implicancias para la educación.

Te invitamos a conocer más del Congreso haciendo click aquí.

Esta será una oportunidad para escuchar a expertos de otros países, intercambiar experiencias y reflexionar sobre cómo estamos educando a los niños de hoy, qué logros estamos alcanzando y qué deberíamos revisar.