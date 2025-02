Maligno Torres: "Todos esperan que siempre esté en el podio pero es algo complicado"

En medio de una multitud de fanáticos y curiosos, el campeón olímpico en BMX Freestyle, José Maligno Torres, visitó el nuevo local de la marca "Cuervos" en el shopping WO de Villa Carlos Paz, emprendimiento del cual es embajador desde 2021.

Durante el evento, el único ganador de la medalla de Oro para Argentina durante los Juegos Olímpicos de París 2024 firmó autógrafos compartió reflexiones sobre su carrera, el impacto de su medalla de oro en sus seguidores y sus próximos desafíos deportivos.

-¿Cómo fue para vos volver a Carlos Paz y estar presente en este evento que organizó esta marca que es muy local pero que fue tu auspiciante cuando aún no eras tan conocido?

-El día estaba bastante cargado, pero quería estar acá porque, además de visitar este shopping nuevo en Villa Carlos Paz, la inauguración del local de ´Cuerdos´ era un momento que no podía perderme. Es una marca que me apoyó desde el principio y en todo el crecimiento de mi carrera, así que estoy feliz de estar acá compartiendo con tanta gente. Me sorprende ver a tantos chicos. Pensé que, después de los meses que pasaron tras los Juegos Olímpicos, la emoción podía haberse calmado un poco, pero no fue así. Me alegra mucho que sigan apoyándome.

-¿Ya caíste en cuenta del impacto que tuvo en tu carrera el haber ganado la medalla de oro para la Argentina en un deporte individual?

-No, la verdad es que no. En ningún momento me cayó la ficha. Obviamente entiendo lo que se logró, que es algo muy importante para el país. Quizás para mí es un reto personal, por supuesto, para el deporte también, para el ciclismo en general porque necesitamos una medalla hace rato. Pero aún no soy consciente del logro en sí, de la magnitud que conlleva esto. Pero bueno, ojalá que en algún momento caiga. Obviamente tengo que seguir trabajando para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que es el próximo reto.

Maligno Torres congregó a varios fanáticos en el shopping Wo de Villa Carlos Paz. Foto: renatatortoloph

-¿Qué podés contarnos del apoyo que has recibido desde entonces?

-La verdad, estoy muy agradecido. Desde el gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba cumplieron con lo que prometieron, y las marcas auspiciantes que me acompañan han sido fundamentales. Aparecieron muchas oportunidades, nuevos proyectos y compromisos. No me puedo quejar, estoy contento y con muchas ganas de volver a las competencias.

-¿Cómo está tu hermano? ¿Sigue relacionado con el BMX?

-Sí, ya se vino para Córdoba y está volviendo a entrenar conmigo. Tuvo una lesión complicada, un esguince, pero ahora la está manejando bien. Es muy lindo poder compartir estos momentos con él, siempre fuimos muy unidos para entrenar y eso nos motiva mucho.

-¿Después de esa gran bicicleteada en agradecimiento que hiciste en Córdoba, volviste a la pista que utilizabas al inicio de tu carrera?

-Yo arranqué en el Parque de las Naciones, que es un parque de cemento. Hoy entreno en el campus del Kempes, un espacio mucho más grande y especializado, con un parque increíble. Y dentro de una semana y media viajamos a Costa Rica a una competencia que es internacional, pero más que todo lo hago como práctica. No es un evento realmente tan importante, pero sí queremos ir para empezar a entrenar para lo que será abril y mayo la Copa del Mundo. No podemos parar, es entrenar, competir y hacer varias presentaciones, tengo varios shows también entre diferentes meses en el año. Ahora este sábado tengo que viajar a Buenos Aires por el tema del campus deportivo que están haciendo. Así que lo estoy viviendo muy feliz, muy contento. Maligno Torres junto a los dueños de la marca de ropa que lo auspicia desde el 2021. Foto: @renatatortoloph

-¿Cómo manejás la presión de haber ganado una medalla de oro de cada a las próximas competencias que tenés previsto participar? ¿La gente sigue esperando una misma performance y resultado que en París 2024?

-Obviamente uno se hace el tonto, pero a cualquier competencia que vaya, cualquier otro competidor siempre busca ´bajar´ al campeón olímpico. Por supuesto. Y después sí, la gente quizás puede pretender que siempre esté ganando, que siempre esté en el podio. Pero al ser un deporte subjetivo y de apreciación eso es complicado. Hay veces que uno siente que le va muy bien y de repente te largan varios puestos abajo. Otras que sentís que te vas más o menos y te vas muy bien. Entonces es como que difícil hacerle entender a la gente que es un deporte de apreciación, en el que no gana el que llega primero o en determinado tiempo. Ojalá la gente cuando me vaya más o menos, sepan entenderlo y me siga apoyando.

-Por último, un mensaje para los chicos que te siguen y sueñan con alcanzar lo que vos lograste.

-Siempre trato de transmitirles que los sueños son posibles. Somos iguales, simplemente yo logré mis objetivos, pero ellos también pueden hacerlo. Mientras pueda ayudar, voy a estar acá para motivarlos y compartir un rato con ellos.

Mirá la entrevista completa