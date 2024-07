Quién es José "Maligno" Torres, oro argentino en París 2024: el porqué de su apodo y cómo nació su pasión por el BMX

Entre los 136 atletas argentinos que están en los Juegos Olímpicos de París 2024 hay algunos que exponen su físico más que otros. Es el caso de José “Maligno” Torres, que hoy entró en la historia del deporte argentino al colgarse la medalla de oro. Y lo hizo en un deporte que tiene sus riesgos: el ciclismo BMX freestyle (bicycle motocross), un deporte que tuvo su debut olímpico en Río 2016 y cuya modalidad "estilo libre" se estrenó en Tokio 2020. Tras ganar el oro el año pasado en los reconocidos X Games, ahora se consagró como el mejor del mundo.

José Torres nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de marzo de 1995, mientras sus padres vivían allí por trabajo. Le dicen “Maligno” por su condición de bromista y por la forma en que maneja la bicicleta, asegura. A los 10 años se mudó a Córdoba y fue allí donde encontró la pasión que esta semana lo depositó en Francia. Cuando tenía 14 y mientras jugaba al fútbol, sin saber cuánto le depararía el futuro, se vio atraído por primera vez por las bicicletas. Lo contó en una entrevista así: “Estábamos con mi hermano mellizo pateando la pelota ahí, porque los clubes de fútbol estaban de vacaciones y a lo lejos vimos que había muchos chicos saltando en bici y en skate. Nos acercamos y cuando uno hizo una prueba girando de cabeza, que se llama flair, nos generó una gran atracción y adrenalina. Nos generó mucha intriga. Le pedimos prestada la bicicleta y ahí empezó todo… no hubo vuelta atrás”.

Torres y la medalla de oro en los últimos Juegos Panamericanos. (Foto: @malignobmx)

Desde ese 2009, Torres y la bicicleta se volvieron algo indisoluble. Compitió en varios X Games de Estados Unidos y estuvo cerca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia de Covid-19), pero se los perdió por una lesión. Su cuerpo ha sufrido duros golpes a raíz del BMX freestyle y lo ha marginado de torneos varias veces. En 2018 fue invitado a sus primeros X Games y superó la clasificación, pero se quebró y no pudo terminar la competencia principal. Antes de Tokio 2020 sufrió otra lesión que lo alejó de tres competencias y su sueño de ir a unos JJ.OO. se esfumó. Por eso, vive con entusiasmo el presente: “Ser olímpico es lo más grande que puede tener un deportista”, opinó.

A París 2024 clasificó por salir 9º en el Mundial de Glasgow 2023, luego de un año plagado de éxitos, en el que logró el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y se erigió como el primer argentino en ganar la competencia de deportes extremos más famosa del mundo, los X Games. Le costó creerlo y así lo narró el propio Torres. “Ganar la medalla de oro (en los X Games) el año pasado, no lo esperaba. Incluso se ve en los videos: iba primero y no sabía, porque entre el show, el espectáculo, el volumen alto… no entendía mucho. En un momento se frenó todo, me empezaron a felicitar, pensé que estaría en el podio, pero se me acercó la cámara gigantesca de los X Games y me di cuenta de que había ganado. Pensé que no era real. Es el lugar en el que se buscan las nuevas estrellas, en el que el segundo de publicidad en la TV sale muy caro”.

BMX freestyle, un riesgo para el cuerpo

El BMX freestyle nació en la década del 70 en los Estados Unidos y se popularizó en este siglo, desde que surgieron los X Games (en 1995, en San Diego, fue su primera edición). Consiste en hacer trucos en una bicicleta apuntando a variables como la prolijidad, la estética, la dificultad, la altura, etc. Significan un gran show mediático, pero también una enorme amenaza para los cuerpos de los protagonistas. “En ciertos trucos corrés riesgos, algunos dicen que estamos locos, pero no hubiera elegido este deporte si tuviera miedo”. Así describió su pasión Torres, que asegura que practicar en Argentina no es sencillo. Las pistas no son tan seguras como las de otros países, que tienen goma espuma para mitigar lesiones; y carecen de un techo que les permita entrenar con diferentes condiciones climáticas. Cuando está en el país, Torres practica en el Polo Deportivo Kempes de su ciudad.

En París tendrá su revancha personal: no estuvo en Tokio 2020 por lesión. (Foto: @malignobmx)

José Torres tiene el costado izquierdo de su cuerpo operado como consecuencia de tantos golpes y una placa de titanio le permite seguir subiéndose a la bicicleta. Y hasta ha quedado inconsciente por una durísima caída. Pero no cede ante los dolores y persigue la adrenalina. La que buscará vivir una vez más en los Juegos Olímpicos de París 2024, en un escenario abierto en la Place de la Concorde, donde nace la avenida Champs-Élysées. Allí se desarrollarán también las competencias de breakdance, skateboard y baloncesto 3x3. Y allí José “Maligno” Torres buscará la primera medalla argentina de los presentes JJ.OO.