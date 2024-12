Maligno Torres, ganador del oro olímpico, salió subcampeón mundial de BMX Freestyle: "Necesitaba una..."

José Torres Gil, más conocido como el Maligno, ha sido una de las principales figuras del deporte argentino en este 2024. Ganador de la medalla dorada en BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos, le dio a Argentina su único oro en París. Recientemente fue premiado con el Olimpia de Plata en Ciclismo, aunque se quedó en las puertas del de Oro, para el que era favorito, pero finalmente se lo quedaron Dibu Martínez y Franco Colapinto.

Para coronar un año lleno de logros, disputó esta semana el Mundial de BMX Freestyle de Abu Dhabi, cuya final se llevó a cabo este sábado. A pesar de que venía arrastrando algunos problemas con su bicicleta, tuvo una gran última prueba. Si bien no le alcanzó para quedarse con el título, el cual quedó en manos del australiano Logan Martin, el ciclista cordobés pudo quedarse con el segundo lugar. El estadounidense Justin Dowell completó el podio.

La final de Maligno Torres en el Mundial de BMX

"Era muy difícil, porque Logan es muy bueno. Lo intenté, pero morí en el intento. El truco era muy complicado, caí muy fuerte. Tengo un manubrio de titanio, que lo estoy probando, y se rompió. Y creo que mi dedo también se rompió", señaló el argentino con un guiño cómplice una vez concluida la final, dando cuenta que terminó lesionado tras dejar cuerpo y alma en la pista para intentar obtener el mejor resultado posible.

Las declaraciones del Maligno Torres tras obtener el subcampeonato

Sin embargo, no se lamentó de no quedar primero, sino que se mostró orgulloso de obtener el subcampeonato: "Siempre soñé con tener una medalla mundial, aparte de las olimpiadas, necesitaba una medalla mundial. Siempre fue difícil, porque el nivel es muy alto. Hoy tengo la bendición y la suerte de lograr la medalla de plata. Me hace feliz porque trabajamos muchos años para esto y puedo cerrar mi año con una medalla del mundo. Aunque estoy lesionado ahora, pero valió la pena", apuntó.

Finalmente, realizó un balance de lo que fue su gran 2024: "Fue un sueño este año, fue muy difícil, porque es mucho nervio, mucha presión, mucha ansiedad, mucha frustración. Pero valió todo la pena, cada día que trabajamos con el equipo, valió la pena. Fue un sueño hecho realidad, lograr una medalla olímpica, una medalla del mundo. La verdad es que estoy muy feliz, con muchas ganas de volver a casa y poder relajarme un poco", concluyó el Maligno Torres.