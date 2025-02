El arzobispo de Córdoba tildó de "lamentable" pensar que ser homosexual es ser pedófilo

El cardenal y arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, se sumó a la críticas hacia el Presidente Javier Milei por sus polémicos dichos sobre la comunidad LGBTQI+ durante su discurso en Davos.

El viernes, en diálogo con "Aquí Petete", programa de Radio Mitre Córdoba, el arzobispo apunto contra el jefe de Estado y lanzó: "Es lamentable suponer que ser homosexual implica ser pedófilo. La pedofilia no tiene orientación sexual: puede darse tanto en heterosexuales como en homosexuales, y las estadísticas muestran un alto grado de casos en el primer grupo", señaló el religioso, quien mantiene una relación cercana con el papa Francisco.

En ese sentido, afirmó: "Conozco a decenas de funcionarios homosexuales en la administración nacional. Pobres tipos, ¿no? Tener que trabajar para alguien que piensa eso de ellos", cuestionó.

Además, el arzobispo criticó la situación económica del país. Aunque celebró el freno en la inflación, advirtió que la mejora en los indicadores macroeconómicos aún no se traduce en alivio para los sectores más vulnerables. "Espero que la recuperación llegue al plato de la gente", expresó.

Los dichos de Milei

Cabe recordar que en enero, durante un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Javier Milei aseguró que, "en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", luego de citar el caso de una pareja de homosexuales estadounidenses que habían abusado a sus hijos adoptivos.

En Davos, también dijo que el "virus mental de la ideología 'woke'" -en referencia a las políticas progresistas- "es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar", cuestionando "el feminismo, la diversidad, la inclusión, el aborto, el ecologismo y la ideología de género".

Como respuesta a sus afirmaciones, hace una semana el colectivo LGTBIQ+ realizó una multitudinaria marcha en Buenos Aire que se replicó en varias ciudades del interior del país. Por esa razón, esta semana Javier Milei intentó aclarar sus dichos, pero terminó ratificando su postura en Davos:

"Si vos no adherís a la ideología de género, sos un homófóbico. No, no sos homofóbico ni transfóbico. O sea, vos fijate que la frase que yo digo: la ideología de género, llevada al extremo, conduce al abuso. O sea, son pedófilos", afirmó. "Y eso parece una cosa menor y no es una cosa menor. Vos tenés distintas cuestiones de la ideología de género, vos tenés un hombre que se autopercibe mujer y va y se sube a un ring de boxeo y revienta trompadas a las mujeres (...) Tenés otro caso, por ejemplo, el caso de un hombre que lo meten preso, se autopercibe mujer, va con las mujeres, se viola un montón de mujeres, embaraza una, un disparate", se explayó.