Atención contribuyentes: esto es lo que pasa si no te recategorizaste en el monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya tiene disponibles las nuevas escalas de Monotributo para este segundo mes del año, y los contribuyentes pueden consultarlas en el sitio oficial de la ex AFIP. Aunque el plazo para realizar la recategorización era hasta el 5 de febrero, algunos contribuyentes aún no han completado el trámite. ¿Qué sucede si no lo hicieron? Te contamos todos los detalles.

Los períodos de recategorización del Monotributo son cada 6 meses. Foto: Archivo

¿Qué es la recategorización de Monotributo?

Según la página oficial del organismo, la recategorización es un proceso mediante el cual los monotributistas deben evaluar si siguen dentro de la misma categoría o si necesitan cambiarla, según los parámetros establecidos. Si los parámetros de facturación o actividad superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar el trámite.

Sin embargo, hay quienes no necesitan hacer esta evaluación, como aquellos que continúan en la misma categoría o aquellos que llevan menos de seis meses de actividad, ya que la recategorización se realiza cada seis meses, en febrero y en agosto, y se evalúan los últimos 12 meses de actividad.

La recategorización era hasta el 5 de febrero. Foto: Archivo

¿Qué pasa si no me recategorizo?

Si no se realiza la recategorización a tiempo, la AFIP puede recategorizar automáticamente a los contribuyentes, lo que se conoce como recategorización de oficio. Este procedimiento se activa cuando el sistema detecta compras, gastos o acreditaciones bancarias superiores a los ingresos brutos anuales máximos permitidos para la categoría en la que se encuentra el contribuyente.

En estos casos, ARCA enviará una notificación al domicilio fiscal electrónico del contribuyente dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo para la recategorización. Los motivos de esta recategorización de oficio podrán ser consultados con clave fiscal desde el portal de Monotributo.