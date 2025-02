El vacío legal de las escuelas de verano que podría derivar en más tragedias como la de Faustino en Marista

El trágico fallecimiento de Faustino, el niño de 5 años que murió ahogado en la colonia del Marista Rugby Club, abrió interrogantes sobre las condiciones en las que funcionan las escuelas de verano en Mendoza. La investigación judicial busca determinar si hubo negligencia en la supervisión, mientras que las regulaciones vigentes exigen que la actividad física sea monitoreada por profesionales matriculados.

El miércoles por la mañana, Faustino asistió a la colonia como lo hacía diariamente. Sin embargo, en un momento de la jornada, fue encontrado sin signos vitales en la pileta. Pese a los esfuerzos por reanimarlo durante más de 40 minutos, tanto por el personal del lugar como por los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue ahogamiento, sin signos de violencia o golpes previos.

El caso está siendo investigado por el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrelo, quien solicitó informes tanto al Marista Rugby Club como a la empresa que opera la colonia. El objetivo es determinar si existieron fallas en la supervisión de los niños y evaluar los protocolos de seguridad aplicados en el natatorio.

La puerta de Marista, donde falleció Faustino. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

¿Quién regula las escuelas de verano?

En Mendoza, las escuelas de verano deben cumplir con la Ley 7723, que regula el ejercicio profesional de la educación física. Esta normativa establece que solo pueden desempeñar funciones quienes posean título oficial y estén matriculados en el Colegio de Profesionales de la Educación Física. La ley busca garantizar que las actividades deportivas y recreativas sean dirigidas por personal calificado.

El artículo 1° de la Ley 7723 es claro al respecto: "El ejercicio de la Educación Física como actividad profesional libre e independiente, sólo se autorizará a los egresados de la mencionada carrera con título oficial, previa obtención del Registro correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza a través de la Subsecretaría de Deportes, siendo ésta el organismo de aplicación de la presente Ley". Esto significa que no cualquier persona puede estar a cargo de actividades deportivas con niños.

Los profesores muchas veces están a cargo de grupos de muchos niños. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

Sin embargo, en la práctica, muchas colonias emplean jóvenes sin título habilitante para desempeñarse como "líderes" o "asistentes", lo que abre un margen de riesgo si no hay suficiente control por parte de profesionales matriculados.

La respuesta de la Municipalidad de Luján: ¿Quién se hará responsable?

El control de las colonias de vacaciones recae sobre los municipios. En este caso, la Municipalidad de Luján de Cuyo aseguró que el Marista Rugby Club y la empresa concesionaria del servicio estaban habilitados.

Sin embargo, ante la consulta sobre si se verifica que el personal de la empresa tercerizada cumple con los requisitos legales, la respuesta fue contundente: "No, porque es un contrato entre privados". Esta postura genera un vacío en la fiscalización, ya que, si bien la colonia puede estar formalmente habilitada, no hay un control estricto sobre la idoneidad de cada persona que queda a cargo de los niños, la cantidad de profesionales y sus condiciones.

Los municipios no realizan los controles correspondientes. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

El hecho de que la empresa concesionaria, Move, sea una de las principales organizadoras de colonias en Mendoza, añade otro factor de interés. Con al menos nueve escuelas de verano bajo su gestión, el caso de Faustino podría derivar en una revisión general de las condiciones de seguridad en estos espacios.

Mientras la investigación judicial avanza para determinar si hubo responsabilidades penales, el caso reaviva una discusión más amplia: ¿Se controla realmente que en las colonias de vacaciones trabajen profesionales habilitados? ¿Los municipios deben asumir un rol más activo en la fiscalización? El fallecimiento de Faustino pone sobre la mesa un problema que trasciende este caso puntual y que, de no resolverse, podría repetirse en otras colonias de verano de la provincia.

El rol del guardavidas y la falta de regulación

Una de las principales dudas en este caso es si había un guardavidas presente en el momento del accidente. Andrés Francese, guardavidas mendocino que reside en Barcelona, cuestionó que en Mendoza el rol del guardavidas está subvaluado y no hay regulación específica para las escuelas de verano.

En la provincia hay dos escuelas de guardavidas y muchos no consiguen trabajo. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

"Trabajando en clubes con escuelas de verano y dedicándome hace muchos años a esto, sé la realidad que hay en Mendoza. Algunas cumplen con la presencia de un guardavidas más allá del monitor y el coordinador de la piscina, pero muchas otras no. Confían en que con monitores que están estudiando el profesorado de Educación Física es suficiente, pero no lo es. La materia de natación en la carrera solo da herramientas para enseñar a nadar, pero no prepara para actuar ante un ahogamiento o una emergencia en el agua", explicó.

Mendoza no cuenta con una ley provincial de guardavidas ni ha adherido a la Ley Nacional 22.155, lo que genera una situación de desprotección. "No hay regulación. Las piletas, los diques, las colonias pueden no tener guardavidas porque no hay ninguna ley que lo exija", advierte Francese.

En las escuelas de verano también falta equipamiento y capacitaciones en seguridad. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ.

En situaciones de emergencia acuática es fundamental la presencia del guardavidas. "Se habla de los '10 minutos de oro', el tiempo crítico en el que se define la supervivencia de una persona. Si dentro de los primeros 3 a 5 minutos se inicia un buen RCP o se brinda oxígeno, las probabilidades de salvar a la víctima son altas. Pero a partir del minuto 6, cada minuto sin maniobras de reanimación reduce las posibilidades de supervivencia entre un 7 y un 10%. Pasados los 10 minutos sin atención, el cuadro se vuelve prácticamente irreversible. La presencia de un guardavidas no debería ser opcional", sostuvo.

Además, el especialista señaló la falta de equipamiento y protocolos de seguridad. "No hay tableros espinales, collarines, botiquines adecuados, desfibriladores. Tampoco inspecciones municipales que exijan titulaciones, planes de emergencia o los recursos necesarios para garantizar la seguridad", manifestó.