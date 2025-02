A 4 años de la muerte del Morro García: el dolor y las denuncias de la madre del ídolo del Tomba

El 4 de febrero de 2021 marcó un antes y un después para los hinchas de Godoy Cruz, el fútbol mendocino y uruguayo, y todos aquellos que siguen el fútbol argentino. La muerte de Santiago "Morro" García dejó una huella imborrable y, cuatro años después, su recuerdo sigue vivo en quienes lo admiraron dentro y fuera de la cancha. En este nuevo aniversario, su madre, Claudia Correa, compartió su sentir en MDZ Radio 105.5 FM.

"Siempre me emociona y agradezco mucho el cariño de la gente", expresó Correa, conmovida por la cantidad de homenajes y recuerdos que aparecen en los medios y redes sociales. "Estoy movilizada. A pesar de que todos los días recuerdo y tengo pequeños encuentros con mi hijo desde la memoria y desde el alma, hoy es un día complejo para mí y para mi familia".

El peso de la decisión y la lucha contra la depresión

El impacto de la partida de García sigue generando interrogantes y dolor en su madre. "Nunca dejo de pensar en el momento que decidió hacer esa cosa tan fatal y preguntarme por qué". La lucha interna de Claudia se mezcla con la certeza de que su hijo atravesó momentos difíciles: "Por momentos me enojo porque era un ser amado un tipo buenísimo, un buen hombre, íntegro, amigo de sus amigos. Pienso en el por qué de esa decisión, pero lo trabajo y sé que se trata de una enfermedad que es la depresión, que para muchas personas, que para mí también, es algo bastante difícil de comprender. Sé que estuvo solo, sé que fueron momentos muy difíciles de transitar, pasábamos por una pandemia, por un aislamiento social y todas esas cosas lo afectaron".

La acusación

Correa señaló a quienes, desde su perspectiva, jugaron un rol en el desenlace trágico de su hijo. "Hay personas a las que nunca voy a perdonar, porque fueron parte de esa decisión y eligieron hacer el mal. Que los perdone Dios si existe, pero yo como mujer, como madre, nunca los voy a perdonar y sé que son responsables de lo que le pasó a mi hijo", dijo. Apuntó directamente contra el expresidente de Godoy Cruz, José Mansur: "Desde que llegué a Mendoza a buscar el cuerpo de Santi hasta el día de hoy, tengo claro lo que pasó. Tengo claro que hubo responsables del malestar de mi hijo. Estuve en todo lo que fue el proceso judicial, donde José Mansur, ese ser nefasto, tuvo una implicancia brutal en lo que le pasó a mi hijo. A pesar de saber que estaba enfermo, a pesar de saber que estaba en tratamiento, a pesar de saber de su soledad, decidió ignorar todo y resumirlo a una transferencia, a una transacción de dinero por su bien, porque no creo que lo haya determinado por el bien del club tampoco".

El Morro es uno de los grandes ídolos de Godoy Cruz.

Claudia, en medio de su dolor, siguió con su relato y argumentó su acusación. "Cargo todas las tintas en ese ser oscuro, un tipo que cuando hablé con él, tuvo el tupé de decirme que no sabía que Santiago estaba enfermo. Cuando, después de toda la investigación que hizo la fiscal Claudia Ríos, todos los protagonistas de ese momento dijeron que el presidente del club sabía, el psicólogo lo había informado y aún así, lo dejó. Entonces, no es una corazonada de mamá, es una constatación lógica de algo que sucedió". Además, aseguró que en estos cuatro años "nadie se comunicó conmigo. Yo me comuniqué con ellos".

La reflexión sobre el negocio del fútbol y la forma en que se trata a los jugadores también fue parte de su testimonio. "Yo creo que el futbolista entra en una suerte de negocio porque es por ahí donde se destaca. Pero más que nada yo creo en la hombría de bien y en las buenas intenciones. Porque vos podés ser un dirigente, podés ser un empresario, podés ser muchas cosas, pero nunca podés faltarle a la honestidad, al buen trato y al respeto por el otro que es un ser humano".

Felicidad y dolor en Godoy Cruz

A pesar del dolor, la madre del Morro García resalta la felicidad que su hijo encontró en Godoy Cruz. "Yo creo que Mendoza es un lugar precioso. Quizás hay gente con muy buenas intenciones. Godoy Cruz a mi hijo lo hizo feliz como club porque fue generoso, pero mi hijo también dio muchas cosas y eso no se lo respetó ni se lo tomó en consideración". Señaló que la actitud de Mansur y la dirigencia fue: "'Vos no estás enfermo, te querés ir para tu país, querés volver a tu Nacional querido, te dejamos ir. Si te voy a tener corriendo por el pasto. Yo decido, oh señor feudal, que vos vas a correr por el pasto para castigarte por no querer transferirte a donde yo quiero'. Es muy fuerte, y lo digo con noción. Lo digo no desde mi dolor, sino porque estuve en toda la pericia judicial que se hizo, en todas, absolutamente en todas las declaraciones de todas las personas, y eso fue lo que pasó, ni más ni menos".

El legado de Santiago García sigue intacto en el recuerdo de los hinchas, quienes lo mantienen presente cada 4 de febrero. "Él era un ser carismático, tenía un sex appeal muy particular. Y su forma de ser, su forma de vivir el fútbol también lo hizo ser querido por las personas a las que les gusta el fútbol y lo ven desde ese lugar sano de hincha o de televidente que le gusta ver un buen partido con jugadores habilidosos, creo que va más allá de todo".