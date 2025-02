Malas noticias para algunos: Netflix dejará de ser compatible con estos televisores

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo con más de 300 millones de suscriptores. Con un amplio catálogo de series y películas, la compañía renueva su cartelera constantemente con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios.

Sin embargo, desde Netflix comunicaron que algunos de sus suscriptores no podrán seguir disfrutando del servicio a partir del mes de febrero. Esto se debe a una importante actualización del sistema del servidor que hace que algunos televisores quedarán obsoletos y no podrán soportar la aplicación. Se trata de modelos fabricados hace más de diez años que ya no van a cumplir con los requisitos necesarios para ejecutar la aplicación.

Estos televisores no cuentan con la capacidad de procesamiento, la memoria RAM y la compatibilidad con los protocolos de conexión más modernos que demandan las actualizaciones continuas de Netflix. Debido a estas limitaciones, resulta complicado mantener el servicio funcionando de manera eficiente en estos dispositivos, lo que hace necesario el fin del soporte para ellos.

Estos televisores se quedarán sin Netflix