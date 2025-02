Viajes falsos, armas y robos: el calvario de los choferes de Uber en Mendoza

El día está flojo, casi no salen viajes. Suena el teléfono. Un pasajero pide un viaje largo. “Quizás con esto me hago el día”, piensa mientras mira el recorrido. Todo parece normal hasta que ve por donde tiene que buscar al cliente. Duda en aceptar. Es la zona roja de Godoy Cruz, al oeste del Corredor. Tiene que cargar combustible. Hoy solo llevó a una señora de la terminal a una clínica y a una chica hasta Guaymallén, un viaje corto que casi no le dejó ganancia. “Ya fue, necesito la plata”.

Llega a buscar al pasajero. No es uno, son tres. Uno se sube adelante. Le transpiran las manos. “No debería haber aceptado el viaje”, se lamenta por dentro. Avanza una cuadra, dos. “Doblá acá”, le ordena una voz en la nuca. “¡Frená, frená!”, insiste con firmeza y siente el frío del arma en las costillas.

El pie derecho se clava en el pedal central y suelta las manos del volante. “No tengo nada”. Los delincuentes parecen no escuchar. El que viaja en el asiento del acompañante le hace señas para que le de la billetera mientras revuelve la gaveta. Se llevan unos pocos pesos y el teléfono.

Los viajes inseguros son en la zona de oeste de Godoy Cruz.

Esta escena se repite desde hace semanas entre los choferes de las aplicaciones como Uber, Maxim y Cabify en Mendoza. Toda la información sobre inseguridad la comparten en un grupo de WhatsApp. Allí suben fotos, videos, direcciones, nombres, tipos de asaltos. Hasta han armado una especie de mapa para determinar las zonas calientes y los lugares a los que no tienen que ir por más atractivo que se vea el viaje.

“Hay mucha gente nueva en las aplicaciones. No conocen las zonas seguras y las inseguras. Como no hay muchos viajes por la situación económica agarran cualquier viaje y los roban”, contó a MDZ uno de los choferes de las aplicaciones.

“En el peor de los casos te llevan hasta el auto. Pero en general te roban la recaudación del día, el teléfono, alguna pertenencia que tenés en ese momento. Es un garrón todo”, agregó.

Armas, cuchillos y pedido de seguridad

Según el relato de los choferes de Uber y otras aplicaciones, en los asaltos muchas veces hay heridos porque los delincuentes van armados con cuchillos y armas de fuego.

Ante esta situación, los choferes se están organizando para pedir a las aplicaciones más seguridad. Por ahora, están planeado un paro o una manifestación para visibilizar su situación. “Hay mucha inseguridad, muchos robos, no se puede trabajar así”, explicó.

Cayó una banda

Ayer, el Ministerio de Seguridad informó que la Policía de Mendoza detuvo a dos integrantes de una organización dedicada a asaltar taxistas y conductores de aplicaciones.

Sin embargo, los choferes de Uber, Maxim y Cabify aseguran que hay más bandas operando en Godoy Cruz y que los delincuentes siguen sueltos en la zona.