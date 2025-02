UPD: recomendaciones y un festejo de complejo abordaje

A pocas horas del inicio de clases, la preocupación de los directivos de las instituciones educativas por una práctica conocida como "último primer día" o UPD crece. La celebración se repite año tras año y a pesar de las medidas de prevención, el consumo de alcohol es una constante que pone en riesgo la integridad física de los adolescentes.

El "último primer día" o UPD se volvió una tradición en las escuelas secundarias de todo el país y en algunas primarias. Los jóvenes se reúnen en un espacio que puede ser un parque, casa, o en el mejor de los casos, un salón alquilado para pasar la noche previa al último primer día de clases y después acuden todos juntos al establecimiento educativo (en su mayoría alcoholizados o con cansancio extremo producto de una larga noche sin dormir).

La situación en torno a este ritual se torna compleja ya que son muchas las variables que participan. Las familias son una parte fundamental pero también está en juego el compromiso de las instituciones que deberían involucrarse no sólo en la prevención sino generando espacios de contención para los jóvenes.

El investigador y director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, Alejandro Castro Santander, explicó: "En general vemos que endosan la responsabilidad exclusivamente a las familias o a los chicos cuando el abordaje debe ser integral y con mucha anticipación. El compromiso de las instituciones educativas es clave a la hora de generar intervenciones que permitan contener o eliminar este tipo de prácticas", destacó Alejandro Castro Santander, investigador y director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.

Las medidas preventivas por parte de los colegios se tornan insuficientes si no hay un control y seguimiento desde los hogares. "En el colegio brindamos una serie de recomendaciones para nuestros estudiantes y sus familias. Hacemos esto desde hace muchos años y no hemos tenido problema con los estudiantes pero lamentablemente cada año hay alguno que no concurre a clases", expresó el director del colegio ICEI, Lisandro Thomas.

"Desde nuestro colegio implementamos algunas medidas como reuniones informativas para las familias, concientización de los alumnos, seguimiento y acompañamiento, la idea es mantener el contacto con los alumnos antes, durante y después del evento para garantizar su bienestar", contó Thomas y agregó: "Los docentes reciben a los estudiantes y les dan la bienvenida, la jornada escolar no se suspende ni se modifica y se dictan clases con normalidad. Queda en cada familia decidir la asistencia del alumno, asegurando que esté en condiciones adecuadas para el aprendizaje".

Recomendaciones de la Cruz Roja

La Cruz Roja Argentina trabaja durante todo el año el programa “Previa Eterna” que se desarrolla con un enfoque de reducción de daños que tiene como objetivo sensibilizar y brindar las herramientas necesarias para disfrutar de eventos sociales de manera segura. En este marco, la organización difunde una serie de recomendaciones para los adolescentes tanto de autocuidado como para acompañar a quienes puedan necesitar ayuda.

Comer antes y durante de consumir alcohol ya que éste se absorbe más rápidamente si el estómago está vacío. Por eso, es muy importante alimentarse antes y durante para ayudar a disminuir algunos de los efectos negativos del alcohol.

¡Conocer los límites propios y beber con moderación! Se recomienda decidir de antemano cuánto se va a consumir y conversar sobre los excesos en tu entorno.

Regular la velocidad de consumo para evitar hipoglucemias y falta de percepción de los síntomas asociados al exceso. No es lo mismo consumir tres tragos en toda la noche que la misma cantidad en un período de tiempo corto.

No mezclar sustancias psicoactivas. La información sobre las consecuencias de cada una de ellas es muy importante.

Prestar atención a tu entorno, para saber cómo está tu grupo y si alguien necesita algo.

¿Qué hacer si una persona ingiere alcohol en exceso?