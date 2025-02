Los números que dejó la tragedia de Once

Se cumplen 13 años del accidente ferroviario ocurrido el miércoles 22 de febrero de 2012. La llamada Tragedia de Once dejó por saldo una serie de números que dimensionan la magnitud de este fatídico siniestro.

En primer lugar, se trató del tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina, después del ocurrido en Benavídez en 1970, donde murieron 236 personas, y el ocurrido en Sa Pereira en 1978 que causó 55 muertos.

En la Tragedia de Once murieron 51 personas, de las cuales una se encontraba embarazada, y 789 resultaron heridas.

El choque se produjo a las 8:33, cuando el tren N° 3772 de la línea Sarmiento, identificado como "Chapa 16", no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma N° 2 de la estación terminal de Once.

Los hechos dieron lugar a dos juicios, denominados Once I y Once II. En el juicio Once I el tribunal dictó sentencia en 2014, con 21 condenados (18 empresarios, 2 funcionarios y el conductor), mientras que en 2018 la Cámara absolvió a uno de los condenados y redujo todas las penas restantes, fallo que fue apelado ante la Corte Suprema.

El juicio Once II se realizó en 2018, y la sentencia registró criterios distintos que Once I, absolviendo al principal acusado, el exministro del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido del estrago ferroviario, aunque condenándolo por administración fraudulenta.

Los números de la tragedia

Cuatro accidentes se sucedieron en la línea Sarmiento en un período de tres años, entre 2011 y 2013. Dos de ellos se produjeron en la estación Once, uno en Flores y otro en Castelar.

El primer siniestro fue el 13 de septiembre de 2011, y provocó la muerte de 11 personas y lesiones a 228 personas.

El segundo fue el 22 de febrero de 2012. Hubo 52 personas fallecidas y 789 lesionadas.

El tercero se produjo el 13 de junio de 2013, con la muerte de 3 personas y 315 lesionados.

El cuarto fue el 19 de octubre de 2013, y provocó lesiones a 105 personas.

Aquel 22 de febrero de 2012, en el operativo de rescate de las personas heridas en el accidente ferroviario, participaron dos helicópteros y 110 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de empresas privadas.

Tras el accidente ferroviario, las pericias determinaron que sólo en seis de los ocho coches de la formación, los compresores del sistema de freno estaban en condiciones de funcionar. Además, siete de los 8 coches de la formación presentaban diferencias en sus reparaciones generales.

Este sábado 22 de febrero, los familiares y sobrevivientes a la Tragedia de Once recordarán a las víctimas en el mismo anden en que sucedió la colisión, como lo vienen haciendo hace 13 años, para pedir justicia e instar a que no sucedan más accidentes ferroviarios como consecuencia de la corrupción en nuestro país.