Un nuevo accidente ferroviario que agita el recuerdo de la Tragedia de Once

Un nuevo accidente con pasajeros heridos, esta vez por el descarrilamiento de la formación del tren San Martín que colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31 de este viernes en el barrio de Palermo, trajo a la memoria la Tragedia de Once. El pasado 12 de febrero se cumplieron doce años de este accidente ferroviario en el que murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas.

Aquella vez, el choque se produjo a las 8:33, cuando una formación de la línea Sarmiento no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once.

Fue el tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina, después del ocurrido en Benavídez en 1970, donde murieron 236 personas, y el de la localidad santafecina de Sa Pereira en 1978, que causó 55 muertos.

La Tragedia de Once originó una causa que fue investigada por el juez federal Claudio Bonadío y que tuvo dos juicios orales, conocidos como Once I y Once II, realizados en 2014 y 2018.

En el juicio Once I, el tribunal dictó sentencia en 2014, con 21 condenados (18 empresarios, 2 funcionarios y el conductor), mientras que en 2018 la Cámara absolvió a uno de los condenados y redujo todas las penas restantes, siendo apelada la sentencia ante la Corte Suprema.

En esa oportunidad, se absolvió al principal acusado, el exministro del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido que había sido imputado por "estrago ferroviario", aunque se lo condenó por administración fraudulenta.

Los funcionarios que fueron condenados fueron el por entonces Secretario de Transporte de Argentina Juan Pablo Schiavi y su antecesor en el cargo, Ricardo Jaime. También fueron sentenciados el empresario Claudio Cirigliano y otros 17 directivos de Trenes Buenos Aires (TBA); y el maquinista Marcos Córdoba. Sin embargo, en la actualidad, ninguno de los condenados se encuentra preso, ya que todos gozan de prisión domiciliaria o libertad condicional.

El descarrilamiento del Ferrocarril San Martín ocurrido este viernes se produjo en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta y Dorrego. Tras el impacto hubo una explosión que fue controlada. Al menos 16 personas fueron trasladadas por el SAME a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.