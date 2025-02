Esto debe tener tu espuma de carnaval para no representar un riesgo, según ANMAT

El carnaval está a la vuelta de la esquina, y con él llegan los festejos. En muchas provincias argentinas, los corsos y comparsas se convierten en el epicentro de la alegría, donde grandes y chicos disfrutan de los desfiles y juegos con espuma o nieve artificial. Sin embargo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia sobre el uso indebido de este producto, para evitar que accidentes o efectos adversos arruinen la celebración.

Las espumas en aerosol son un clásico infaltable de esta época, pero no todas cumplen con las regulaciones necesarias para garantizar la seguridad de los consumidores. Algunos productos pueden contener ingredientes no autorizados o carecer de la información obligatoria en su etiquetado, lo que representa un riesgo para la salud, sobre todo en niños y personas con piel sensible.

La espuma es un clásico del carnaval en Argentina. Foto: archivo

¿Qué debe tener la espuma de carnaval para no representar un riesgo?

A la hora de comprar espuma de carnaval o nieve artificial, es fundamental revisar que el rótulo del envase cuente con la siguiente información:

Nombre del producto

Número de lote

Fecha de vencimiento

Número de legajo del elaborador o importador habilitado

Nombre y datos de domicilio del titular, elaborador o importador

Contenido neto

País de origen

Advertencias de uso

La ANMAT emitió una alerta sobre las espumas de carnaval. Foto: archivo

Estos productos se encuentran regulados por la ANMAT y deben cumplir con las normativas vigentes para garantizar su seguridad. La falta de alguno de estos datos podría indicar que se trata de un artículo de origen dudoso, lo que aumenta el riesgo de reacciones adversas en la piel o en los ojos, además de problemas respiratorios en casos más graves.

En caso de sufrir algún inconveniente con una espuma de carnaval o sospechar que el producto no es legítimo, los consumidores pueden realizar una denuncia a través del correo electrónico cosmeticos.vigilancia@anmat.gob.ar.