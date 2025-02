Pasé y miré: la velocidad con la que roban una rueda frente al Procrear de Ciudad

Un nuevo episodio de inseguridad sorprendió a los vecinos de la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Procrear ubicado en Belgrano y Paraná. Testigos filmaron el momento en el que, en cuestión de segundos, dos individuos sustrajeron la rueda de un vehículo estacionado en la zona.

Mirá el video:



La rapidez y precisión del hecho dejaron en evidencia la audacia de los delincuentes, quienes operan sin temor a ser vistos. Este incidente se suma a la creciente ola de robos que mantiene en alerta a la provincia, ubicada en los primeros puestos de un polémico ranking nacional de delitos elaborado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Sin embargo, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, desacreditó el informe, asegurando que se realizó sin los datos completos del resto de las provincias y sin un criterio uniforme.

"El ranking carece de rigor metodológico. No se tuvieron en cuenta las cifras completas de todas las jurisdicciones, y los criterios de medición no fueron homogéneos. Esto genera una distorsión que no refleja la realidad de Mendoza", afirmó Rus. La funcionaria también destacó que la provincia está implementando medidas concretas para combatir la delincuencia, aunque reconoció que "queda mucho por hacer".

Mientras tanto, los ciudadanos exigen respuestas y acciones inmediatas ante la sensación de inseguridad que afecta su vida cotidiana. El robo de ruedas frente al Procrear es solo un ejemplo más.