Mercedes Rus desacreditó el ranking que ubicó a Mendoza entre las provincias con más robos

Días atrás el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un ranking que ubicó a Mendoza en el podio de las provincias con más robos del país. Este miércoles la ministra de Seguridad y Justicia local, Mercedes Rus, negó que Mendoza se encuentre entre las jurisdicciones con mayor cantidad de delitos y explicó que el puesto se debe a que el resto de las provincias no brindan información completa sobre las denuncias que registran.

Según estadísticas que publicó la cartera conducida por Patricia Bullrich, el año pasado hubo en Mendoza 32.357 robos, con una tasa de 1.564 hechos de ese tipo cada 100 mil habitantes. Según esos datos, es la tercera provincia “más insegura”, detrás de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

El informe fue elaborado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que recolecta información sobre los hechos presuntamente delictuosos registrados por las fuerzas policiales, las fuerzas federales de seguridad y otras entidades oficiales.

“No es cierto que a partir de ese informe podamos decir que Mendoza es la tercera provincia con más delitos. Mendoza es la provincia que tiene informado totalmente el 100% de los hechos y no debe nada al sistema. Esto habla de una política de Estado a nivel de Mendoza que se ha sostenido de esta forma. El problema es, y lo aclara el informe, que las provincias pueden no cargar todos sus delitos, no están claros los criterios de qué es lo que se carga”, justificó la ministra Rus esta mañana, al ser consultada por el puesto que ocupa la provincia en el ranking.

La ministra remarcó que algunas jurisdicciones tienen sistema mixto entre el 911 y el registro del Ministerio Público Fiscal y que solamente informan al SNIC solo uno de los relevamientos.

La tasa de robos en todo el país. Mendoza está en el podio de las con más robos. Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional.

“Hay provincias que han cargado del 10 al 20% de sus hechos, no con criterios uniformes respecto de qué hechos se están subiendo. Ya sea si hablamos de robos simples, si hablamos del robo agravado y qué delitos contra la propiedad se suben”, planteó la integrante del gabinete de Alfredo Cornejo.

En este sentido, Rus advirtió que es necesario un “compromiso real” del resto de las provincias ya que no es correcto realizar una comparativa entre las distintas jurisdicciones.

A su vez, planteó que la provincia seguirá aportando los datos completos pese a la controversia que generó el ranking. “Yo creo que hace bien Mendoza en informar al 100%, porque justamente eso nos permite una buena coordinación con la Nación en muchos temas”, planteó la funcionaria provincia y resaltó que esto aporta seriedad y credibilidad.

“Lo que nos dijeron desde el Gobierno nacional es que van a certificar a las provincias, es decir, las provincias que informen conforme a criterios metodológicos y que terminen de informar van a estar certificadas y las otras no, con lo cual va a ser difícil hacer estas comparaciones respecto de provincias que informan distinto, con distintos métodos y que no han terminado de informar”, concluyó la ministra.