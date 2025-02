Un Día de los Enamorados de a cuatro: Mendoza se anima a las fiestas swinger

Hoy es el Día de los Enamorados y muchos mendocinos aprovecharán la fecha para celebrar con sus parejas. Algunos festejarán con una cita romántica y otros elegirán un plan hogareño que incluya cena y película en casa. Además de las opciones tradicionales, Mendoza presenta una serie de propuestas distintas para explorar en pareja.

Este San Valentín, las parejas mendocinas que estén buscando experimentar un mundo nuevo tendrán la posibilidad de pasar un 14 de febrero distinto en una fiesta swinger. La propuesta es la productora Sxperience y el evento se llama: WHY NOT?

Específicamente, se trata de una fiesta swinger diseñada para parejas o triejas que viven una de las tantas formas del amor y la sexualidad, así como para aquellos vínculos que tienen, sobre todo, lo que mueve la mente y el conocimiento: la curiosidad. María Emilia Marín, productora general del evento, conversó con MDZ para detallar los aspectos clave de esta iniciativa.

Un espacio seguro para explorar la sexualidad

Desde que se publicó el evento, las redes sociales de WHY NOT? han recibido una avalancha de mensajes. "Hacen falta lugares seguros para quienes quieren saber más del tema", afirma Marín, quien es licenciada y profesora de teatro, educadora sexual, diplomada en ESI, y estudiante de Psicología y Sexología. Además, cuenta con un equipo de profesionales de la salud, educadores sexuales certificados y un equipo de producción que se encarga de cada detalle, desde la elección de lugares adecuados hasta la seguridad y la higiene. Incluso el stand del sex shop es atendido por una educadora sexual certificada.

Emilia y su equipo detectaron una necesidad: las fiestas swinger suelen realizarse en casas privadas, con condiciones de higiene y seguridad cuestionables. "Si sos swinger o querés sacarte las dudas, básicamente no hay donde ir", explica. Así nació WHY NOT?, un evento que ofrece un ambiente controlado, con preservativos disponibles y normas claras para garantizar el consentimiento y la seguridad.

Hay reglas que no se negocian: tolerancia cero a la violencia, no se juzgan los cuerpos y el consentimiento debe ser explícito. "Tenemos normativas para que la gente sepa qué se puede hacer y qué no", señaló la productora general del evento. Estas normas se comunican anticipadamente a los asistentes, asegurando que todos estén al tanto de lo que se espera. Lo principal: el "no" es "no". Las miradas, la complicidad y el cuidado son bienvenidos; la presión, no.

Parejas, triejas y unicornios

En el imaginario popular se suele confundir orgía de fiesta swinger. Una orgía implica a personas -sean parejas o no- que quieren mantener relaciones sexuales con una o más personas. A una fiesta swinger asisten parejas o triejas. Es decir, tiene que haber un vínculo ya establecido, lo que se denomina en el ambiente un "vínculo ancla".

En las fiestas swinger, algunas parejas asisten con su unicornio. Se trata de mujeres o varones -en general bisexuales- que tienen un vínculo exclusivamente sexual con la pareja. En el amor, siempre y cuando haya acuerdo, todo es válido.

En especial, esta fiestas swinger es un espacio cuidado para vivir la sexualidad de manera sana, libre y segura. En este sentido Emilia contó una particularidad: “Hay playrooms, espacios privados o reservados”. El evento incluye áreas para bailar, beber y conversar, así como lugares más íntimos, siempre respetando el consentimiento de todos los participantes.

¿La clave? El consentimiento

Uno de los mayores desafíos es asegurar que todas las interacciones sean consensuadas. "Hay fiestas swinger donde los varones van de trampa. Acá no. Hay personas que tienen relaciones sexuales a la vista porque les gusta, pero no quieren que alguien más se sume. Muchas veces esto termina en disturbios, peleas y violencia. Acá no hay tolerancia a la violencia", explica Emilia.

El evento tiene un cupo limitado de 100 personas, con entradas anticipadas que se deben abonar por transferencia. No se permite la entrada individual; todos deben asistir en pareja, pagando una entrada que incluye acceso a las normativas del evento para que no haya dudas. Si son tres, se suma una entrada más que sería la mitad del costo de la entrada de una pareja.

Más que una fiesta

WHY NOT? es parte de un proyecto más amplio de Sxperience que incluye talleres para personas no monógamas, herramientas de Educación Sexual Integral para padres, galerías de arte y otras opciones. "Pensamos temáticas y demandas alrededor de las relaciones, el amor, la sexualidad", explica Emilia. El objetivo es ser un punto de encuentro entre la sociedad y la sexualidad, ofreciendo una experiencia cuidada y profesional.

Emilia enfatiza que WHY NOT? es algo serio. "Lo que buscamos es hablar, vivenciar, tocar, ver, degustar, disfrutar la sexualidad", concluye. Este evento no solo ofrece un espacio para explorar la sexualidad de manera segura, sino que también promueve un diálogo abierto y respetuoso sobre un tema que sigue siendo tabú para muchos.