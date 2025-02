Rige una alerta metereológica en Ciudad de Buenos Aires y 15 provincias

Este viernes, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) volvió a emitir una serie de alertas amarillas en distintos puntos del centro y norte del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires.

Según lo que declaró el organismo, en total son 15 las provincias que están alertadas por lluvias y tormentas: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Esto implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

En la Ciudad, están pronosticadas tormentas aisladas por la noche, que luego cobrarán más fuerzas y se producirán ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora. Con respecto a la Provincia de Buenos Aires, los únicos sectores que no están bajo aviso son la costa, Tandil, Tres Arroyos, Ayacucho, Dolores y Pila.

En las localidades bonaerenses que sí habrá tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo son General Villegas, Pellegrini, Rivadavia, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Lincoln y Pehuajó. Lo mismo ocurrirá en algunas ciudades de La Pampa, como Chapaleufú, Maracó, Quemú Quemú, Conhello y Trenel.

Frente a esto, el SMN recomendó: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por su parte, en el sur del país hay avisos por vientos fuertes de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 95 kilómetros por hora. Esto acontece en Santa Cruz y en todo Tierra del Fuego.