Desregulación inmobiliaria: las razones detrás del fuerte rechazo en el sector

El Gobierno nacional avanza con la idea de desregular el mercado inmobiliario, lo cual permitiría que cualquier persona ejerza como corredor sin necesidad de contar con matrícula. Esta polémica medida fue analizada por Silvio Giggli, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM.

Durante la conversación, Giggli sostuvo con vehemencia que la iniciativa no sólo carece de sentido en un mercado ya desregulado, sino que también representa un retroceso en la profesionalización del sector. "Para ejercer el corretaje inmobiliario, según establece la Ley 7372 de la provincia de Mendoza, es necesario tener el título universitario y contar con la matrícula habilitante de nuestro colegio de profesión. Por lo tanto, la matriculación es obligatoria. No es optativa", explicó Giggli.

Sin embargo, destacó que "los corredores inmobiliarios o comisionistas no matriculados en el mercado están ejerciendo ilegalmente la profesión. Es ahí en donde hablamos de la importancia de la fiscalización que tiene el colegio", afirmó.

Escuchá la entrevista completa

Giggli subrayó que el corretaje inmobiliario es una profesión liberal, lo que significa que su contratación no es obligatoria por ley. "Tanto comprador, vendedor, propietario, inquilino, no está obligado por ley a contratarlo. Es optativa. Por lo tanto, hay libertad absoluta en ese sentido en el sector. Y ahí es en donde no se entiende este tipo de desregulación", señaló. Para el presidente del colegio, la medida no busca liberar el mercado, sino desprofesionalizar una carrera universitaria. "Avizoramos un grave riesgo para la sociedad de Mendoza", advirtió.

Uno de los puntos más críticos es el impacto que esta desregulación tendría sobre las franquicias inmobiliarias. Giggli denunció que estas empresas operan con uno o dos corredores matriculados y cientos de personas sin la formación necesaria. Además, recordó que existen fallos de la Corte de Mendoza que catalogan estas prácticas como ilegales. "Estamos en un proceso judicial superior, en donde no pueden ejercer el corretaje inmobiliario porque no tienen la matrícula profesional. Es decir, estas medidas estarían prácticamente avalando a los grandes poderes económicos", afirmó.

El presidente del Colegio también destacó la importancia de la formación universitaria para garantizar operaciones seguras. "Si yo no tengo los conocimientos universitarios en derecho registral, en agrimensura, no puedo garantizar la transparencia que requiere una operación inmobiliaria. Si me equivoco en la tasación, en un valor real de mercado, a cualquiera de las dos partes le estoy haciendo perder muchísimo dinero", explicó.

En Mendoza, actualmente hay alrededor de 1.250 corredores matriculados en actividad, según datos proporcionados por Giggli. . "Es una carrera de pregrado con materias muy específicas desde tasación 1 a tasación 4, desde derecho registral, derecho procesal. Es decir, ves un montón de materias muy importantes para desempeñar profesionalmente esta profesión", detalló.

Finalmente, Giggli abordó el tema del valor de la matrícula, que actualmente ronda los $600.000 para iniciar la profesión, con cuotas mensuales que oscilan entre $18.500 y $23.400. "Si va por ahí la medida del gobierno, lo único que hay que hacer es que se vean los aranceles, que se pueden explicar perfectamente el por qué. Pero ahora no se entiende porque se trata de no estudiar para ejercer. Acá no estamos hablando de dinero, estamos hablando de profesión. Revisemos lo que quieran, pero la solución no puede ser no estudiar, porque acá el problema no es el dinero que pueda pagar un matriculado, acá el problema es que la sociedad se queda sin respaldo", concluyó.