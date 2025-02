Clausuraron calabozos de una comisaría de La Plata por "hacinamiento extremo"

La Justicia decretó la clausura de los calabozos de la comisaría 8va de La Plata luego de comprobar las condiciones inhumanas en las que se encontraba el lugar. Para justificar su decisión, el juez detalló "hacinamiento extremo, ratas y falta de agua" en el escrito. De igual forma, pidió que se presente un plan integral de reparación

El hecho se desató debido a las distintas denuncias que hicieron las familias de las personas detenidas en la seccional, la cual está ubicada en las calles 7 y 74. Frente a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los familiares presentaron fotos que demostraban el hacinamiento y la presencia de roedores. A partir de esto, la CPM presentó un pedido de hábeas corpus colectivo.

Conforme a la denuncia, había entre 40 y 45 detenidos alojados en 16 metros cuadrados. Según lo que indicaron, en ese espacio tendría que haber solamente tres personas. Durante el horario de visita, la mitad de las personas detenidas eran cambiadas de celda, pero al finalizar volvían al mismo espacio reducido.

La falta de atención médica fue otro aspecto que remarcaron las familias. Los detenidos no contaban con ningún tipo de control o atención, más allá de enfermedades crónicas o dolencias urgentes. De igual forma, en la celda no había acceso a baños, ventilación o agua potable, ya que su suministro dependía exclusivamente del personal policial y de los familiares, quienes llevaban botellas. Según lo declarado, los detenidos envolvían los alimentos que les entregaban y los colgaban para que las ratas no les transmitieran ningún tipo de contaminación.

Tras el hábeas corpus presentado, el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, inició la investigación y solicitó al Ministerio de Seguridad bonaerense para que presente un plan integral de reparación de la seccional en las próximas dos semanas. Luego, la Justicia estableció el traslado de los detenidos hacia otros establecimientos y ordenó la clausura inmediata de los calabozos de la comisaría.