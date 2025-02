Cáncer en Argentina: ONGs advierten que el sistema de salud no da abasto para el tratamiento de pacientes oncológicos

Ante el aumento de casos de cáncer en Argentina, referentes de la Red Unidos por el Cáncer advierten que el sistema de salud "está fragmentado" y presenta muchas barreras para el tratamiento de los pacientes oncológicos. En ese sentido, las fundaciones exigen a las autoridades la implementación de políticas públicas a nivel nacional con el fin de procurar una detección temprana de la enfermedad y la entrega de la medicación correspondiente para que haya más probabilidades de cura.

Recientemente, se revelaron las estadísticas de los casos de cáncer en Argentina, de acuerdo con el relevamiento de Globocan (The Global Cancer Observatory, la base de datos de cáncer de la OMS). En el informe oficial se detalló que, en 2022, en Argentina se diagnosticaron 133.420 nuevos casos. Además, se registró un total de 70.521 fallecimientos por distintos tipos de cáncer y, por otro lado, los expertos indicaron que se observó una prevalencia a cinco años de 395.958 casos.

En ese contexto, Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) describió al aumento de casos de cáncer en el país como un “tsunami”, puesto que inunda el sistema de salud en el país. Otro dato que llamó la atención fue la creciente aparición del cáncer en personas menores de 50 años. En concreto, el aumento de casos se identificó en pacientes de entre 18 y 59 años, según informó el oncólogo y se evidencia en varios estudios clínicos a nivel internacional.

Las cifras de los casos de cáncer en Argentina. Foto: The Global Cancer Observatory (Globocan) 2022

El trabajo de las ONGs para acompañar a los pacientes oncológicos, ante las carencias del sistema de salud

Con el fin de acompañar a los pacientes oncológicos como, también, a las familias, en el país existen decenas de ONGs que intentan "tapar los huecos del sistema de salud". Es más, en 2020, en plena pandemia, algunos médicos oncólogos vieron la necesidad de crear una red que abarcara a la mayoría de estas ONGs. Así fue que nació la Red Unidos por el Cáncer la cual, tal como señalan en su sitio oficial, tiene el objetivo de "trabajar de manera colaborativa y aunar esfuerzos que contribuyan a mejorar la prevención, el control y la disminución de la mortalidad por cáncer en Argentina a partir de tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado de la mayor calidad".

En el marco de un encuentro por el Día Mundial de Cáncer, María Alejandra Iglesias, presidenta de la Asociación Civil Sostén, recordó los inicios de la Red Unidos por el Cáncer: "Había un montón de personas que nos llamaban porque tenían cáncer y no sabían qué hacer en la pandemia; no sabían cómo acercarse a los médicos, a los centros de atención".

En un comienzo, fueron casi 60 las organizaciones que se unieron para armar la red de contención y acompañamiento y, en la actualidad, son 145 "organizaciones formales y grupos de pacientes de todo el país" que conforman la Red Unidos por el Cáncer. "En 2020, entre todas las organizaciones acompañamos a unas 28.000 personas. Hoy estamos dándoles servicio a 118.500 personas", reveló Iglesias respecto al crecimiento del alcance de la red y a la cantidad de personas que necesitan de este tipo de instituciones ante las carencias del sistema de salud.

La Red Unidos por el Cáncer fue creada en 2020, en plena pandemia. Foto: Instagram @unidosxelcancer

María Alejandra Iglesias fue paciente oncológica varios años atrás, por lo que vivió en carne propia la experiencia de tener que transitar la enfermedad y el tratamiento, llena de dudas y miedos, y ante un sistema de salud que no siempre da respuestas. "Como expaciente oncológica, sentí la necesidad de acompañar a otros a transitar, a afrontar el tratamiento de la mejor manera posible. Creo que es lo que nos moviliza a todos los que estamos en las organizaciones", manifestó la presidenta de Sostén, sobre el motivo por el que empezó a liderar la ONG.

Enseguida, la profesional habló sobre la situación actual del sistema de salud, por lo que cree aún más necesaria la intervención de las ONGs, ante la ausencia de políticas de Estado para garantizar el bienestar de la sociedad. "El sistema de salud está fragmentado y, nosotros, justamente, decidimos que las organizaciones teníamos que estar unidas para salvar, en la medida de lo posible, salvarlo de esta fragmentación", consideró Iglesias en el encuentro organizado por MSD Argentina.

"Hay muchas barreras, como las burocráticas, económicas y geográficas. Es muy difícil. En el interior del país, hay lugares donde no hay médicos especializados, ni lugares donde pueden hacer una detección. En ocasiones, hay prevención de algunos tipos de cáncer, detección temprana de otras veces y/o, frente a una sintomatología específica, se puede ir a un médico para que nos mande a hacer todos los estudios necesarios para saber si se trata de cáncer o no. Pero eso no ocurre en todos los lugares", señaló la profesional, revelando las históricas carencias del sistema de salud respecto a la detección y tratamiento del cáncer, que se profundizaron aun más en los últimos meses.

La presidenta de la Asociación Civil Sostén denunció que a los pacientes oncológicos, "además de transitar la enfermedad, se les suma tener que luchar contra un sistema". Por esto, asegura, existen las organizaciones no gubernamentales. "Las ONGs hacemos este trabajo porque siempre hay un hueco que alguien no ocupa. Ahí hablamos de la importancia de la presencia del estado, de las políticas públicas y del deber, también, de las empresas privadas, en este caso, las obras sociales y prepagas. Todos tienen que cumplir", sentenció Iglesias.

"En Argentina el cáncer tiene un 100% de cobertura, pero todavía encontramos pacientes preocupados por comprar la medicación. Es carísima, no la pueden comprar. Ahí estamos nosotros para guiarlos a solicitarla y obtenerla", aseveró la profesional en el encuentro por el Día Mundial del Cáncer.

Para profundizar aun más en las problemáticas que están afrontando los pacientes oncológicos y los profesionales de la salud que intentan darles todas las herramientas para su correcto tratamiento, Iglesias delató que, actualmente, "las obras sociales no están autorizando tratamientos". En el mismo sentido, agregó: "Como nunca antes, sé que hay un montón de amparos contra las obras sociales y las prepagas. También hay un montón de gente que tenía obra social o prepaga que, ya no tiene más obra social porque no tiene trabajo; entonces, se suman al sistema público que ya estaba colapsado, y hoy lo está aún más".

Las fatales consecuencias por la demora de entrega de medicamentos a pacientes oncológicos

Desde la Red Unidos por el Cáncer denunciaron que "durante 7 meses no hubo entrega de medicamentos a pacientes oncológicos o se registraron entregas muy irregulares; no se tomaban los expendientes".

La demora en la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos se dio en medio de los cambios en salud propuestos por el Gobierno nacional. En este punto, Iglesias explicó que el organismo encargado de la entrega de los medicamentos para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, la DADSE (Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales), "pasó del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat al Ministerio de Capital Humano y, después, pasó al Ministerio de Salud".

"Hay seis organizaciones, entre ellas Sostén, que están haciendo un amparo colectivo para que mejore el procedimiento, se realicen los tratamientos y demás. El 30 de diciembre hubo una cautelar para que el Ministerio de Salud resolviera rápidamente los casos y el mismo 30 de diciembre cambiaron la DADSE a un nuevo organismo que se llama Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Pero no sabemos bien cómo va a funcionar la DINADIC", fundamentó la presidenta de la Asociación Civil.

Posteriormente, Iglesias protestó en contra del cese de entregas de medicamentos de mediano y bajo costo. "Por ahora, dejaron de entregar medicamentos de mediano y bajo costo. Sí siguen con la entrega de los de alto costo, pero los tiempos de autorización, licitación y compra son muy largos. Siempre fue un organismo difícil, pero ahora está funcionando irregularmente", observó.

Las consecuencias de la falta de entrega de medicamentos destinados al tratamiento oncológico pueden ser realmente fatales. Al respecto, Iglesias subrayó: "Nosotros tenemos registro que, en lo que va de la gestión, fallecieron 7 personas mientras esperaban la llegada de los medicamentos para tratar el cáncer. Tampoco sé si esas personas hubieran sobrevivido con el tratamiento, pero sí es cierto que fallecieron esperando el tratamiento por muchos meses".

Por su parte, Macarena Iglesias, psicóloga de la Asociación Civil Sostén recordó dos casos que la movilizaron. Dos pacientes oncológicas que estuvieron esperando la medicación para el tratamiento durante varios meses. "Conozco dos casos de personas con obra social que fallecieron esperando la medicación. Una persona, gracias a su hija, está sobreviviendo a base de donaciones para pagar medicaciones de alto costos. Hace siete meses no le entregan nada, ni medicaciones para el dolor", dijo la profesional, conmovida. Johanna Schwab hacía contenido para otros pacientes oncológicos que necesitaran herramientas para transitar la enfermedad. Foto: Instagram @_amar_la_vida

Johanna Schwab, que en Instagram figura bajo el usuario de 'Amar la vida', también tuvo que soportar esa desesperante espera por varios meses, hasta que su enfermedad avanzó y no ella no resistió más. La profesional, que lleva adelante el proyecto de Psicooncología en Sostén, recordó a Johanna entre lágrimas al decir: "Fue una influencer oncológica que estuvo tres meses esperando su medicación. Se la dieron y, lamentablemente, falleció al poco tiempo por una hemorragia. Su situación de salud era muy delicada. Tenía un cáncer en la cara, pero con la medicación se le redujo el tumor. Todos teníamos un montón de fe, esperábamos que sobreviviera y, en abril del año pasado, nos enteramos de su deceso. Tuvo la medicación, pero antes estuvo tres meses sin nada. No llegó".

Para concluir, Iglesias habló de la sobrecarga emocional que deben afrontar las personas que conforman las ONGs, al ver la desesperación de los pacientes oncológicos que pasan meses sin su medicación. "Nos genera mucha angustia intentar que se solucione cada caso y esperar que cada persona reciba la medicación en tiempo y forma. La gente está muy desesperada, tanto el paciente como el familiar, porque la persona tiene la enfermedad avanzada y no puede llevar adelante esto, y los familiares ya no saben qué más hacer. Al tener la enfermedad, al tener que pasar por el tratamiento, se suma el peso de estar esperando una medicación que no llega", expresó.