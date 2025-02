Cáncer en Argentina: esta es la importancia fundamental que tiene la detección temprana

En Argentina se detectan aproximadamente 130.000 nuevos casos de cáncer. Este alarmante aumento de casos ha sido identificado en pacientes de entre 18 y 59 años, principalmente por tumores de mama y colon. Así lo advirtió Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), durante el Dia Mundial contra el Cáncer, quien describió la situación como un "tsunami" que inunda el sistema de salud del país.

Las razones tras esta problemática con muchas y muy complejas. Los profesionales de la salud destacan incansablemente que la detección temprana de la enfermedad tiene una importancia crucial. Mauricio Fernández Lazzaro, oncólogo clínico y coordinador de la Fundación Centro Oncológico De Integración Regional, explicó la problemática en MDZ Radio y cómo se puede revertir.

La situación actual

El doctor dijo que, aunque las declaraciones de Claudio Martin fueron dramáticas, la situación es grave. "Hay que entender que cáncer es una enfermedad enorme. Es una palabra enorme que incluye un montón de patologías. Algunas son absolutamente curables con pacientes que se curan día a día. Pero también se incluyen patologías que son letales", explicó.

Según contó, el aumento en la cantidad de diagnósticos no se excluye solo a Argentina, sino que es un fenómeno global. Y tiene que ver con dos factores importantes:

En primer lugar, la oportunidad de diagnosticar esta enfermedad "se hace mucho más fácil" por los avances tecnológicos. Al parecer, en otros tiempos mucha gente terminaba falleciendo por causas sin motivo cuando "la mayoría" en realidad tenía cáncer. "Hoy en día la gente tiene más oportunidad de acceso a métodos diagnósticos y encontrar enfermedades inclusive en estadios tempranos que permite la curación de esa enfermedad", explicó.

El cáncer de mama es el más frecuente del mundo y afecta principalmente a mujeres. Foto: Shutterstock

En segundo lugar, la falta de un estilo de vida "adecuado" ha llevado a un aumento importante en las posibilidades de contraer la enfermedad. El doctor mencionó, dentro de esos hábitos dañinos, al tabaquismo, mala alimentación y malos hábitos de todo tipo. Y agregó que "claramente hay un factor evolutivo también. La tendencia global es que nuestras células se transformen en variables anormales y terminen generando el cáncer".

¿Qué pasa en Argentina?

Lazzaro dijo que Argentina enfrenta una seria deficiencia en el sistema de salud. "En Argentina no existen programas de detección precoz de patologías oncológicas. Esto no debería ser una acción aislada de una persona que va a hacerse un estudio. Estamos hablando de una política de Estado en donde se haga, por ejemplo, una colonoscopia a todas las personas mayores de 45 años. Eso acá no existe. Solo son estímulos aislados", cuestionó

Este procedimiento se llama detección temprana. Según señaló el oncólogo, hay muchas ventajas en implementarla. "Los diagnósticos se hacen mucho antes y permite curar las enfermedad. También minimiza los costos del tratamiento que, para enfermedades más avanzadas, son realmente muy elevados", indicó.

Entonces brindó un ejemplo relacionado al cáncer de colon: "Si se trata esta enfermedad en las fases tempranas, el tratamiento puede llegar a costar US$10 mil. Pero el tratamiento de una enfermedad metastásica de cáncer de colon puede costar $10.000 dólares mensuales".

"Esto claramente repercute en que, si no se lleva a cabo la detección temprana, muere mucha más gente y encima los costos para la sociedad son enormes", concluyó