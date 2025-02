Cáncer en Argentina: los avances científicos con inteligencia artificial para la detección y tratamiento de los tumores

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muertes en Argentina y los oncólogos llaman a concientizar acerca de la importancia de la prevención de la enfermedad que, por año, registra más de 130.000 nuevos casos. En tanto, científicos llevan adelante novedosas investigaciones con tecnologías como la inteligencia artificial (IA) con el fin de alcanzar una detección temprana de los diferentes tipos de cáncer y llevar a cabo el tratamiento adecuado para cada uno.

Tal como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término cáncer se refiere “a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo y/o se propagan a otros órganos”, es decir, se produce una “metástasis”.

De acuerdo con el relevamiento de Globocan (The Global Cancer Observatory, la base de datos de cáncer de la OMS), en 2022, en Argentina se registraron 133.420 nuevos casos de cáncer, con una prevalencia a cinco años de 395.958 casos. Asimismo, se reveló que ese año hubo, en total, 70.521 fallecimientos a causa de cáncer. Esta cifra corresponde a muertes de personas que padecían cáncer desde hacía algunos años como, también, a algunos casos diagnosticados el mismo año.

Foto: The Global Cancer Observatory (Globocan) 2022

En el mismo informe de Globocan se determinó que, en Argentina, los tipos de cáncer más frecuentes en hombres son el de próstata, colorrectal y pulmón, mientras que en mujeres predominan el de mama, pulmón, colorrectal y cérvico-uterino. En este sentido, el Doctor Fernando Medina, en un encuentro organizado por MSD Argentina y la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) indicó que “uno de cada dos hombres puede tener cáncer en algún momento de su vida, mientras que, en el caso de las mujeres, se prevé que una de cada tres lo padezca”.

Foto: The Global Cancer Observatory (Globocan) 2022

En las estadísticas, también se advierte que el aumento de casos de cáncer se ha identificado en pacientes de entre 18 y 59 años. En ese contexto, los oncólogos siguen hablando de la importancia de realizarse estudios para la prevención, detección temprana del cáncer y la realización del tratamiento adecuado para cada tipo de tumor.

Claves para prevenir el cáncer, según oncólogos

En el encuentro, realizado en el marco del Día Mundial del Cáncer, el pasado 4 de febrero, el doctor Fernando Medina enumeró algunas de las evaluaciones clínicas, estudios complementarias y procedimientos con los que contamos hoy para detectar tempranamente algunos tumores frecuentes:

Examen ginecológico, colposcopía, Papanicolau anual

Ecografía ginecológica anual

Mamografía / Ecografía mamaria anual

Endoscopía digestiva alta y baja

Exámenes de piel anuales

Controles odontológicos periódicos (trimestrales)

Examen urológico anual, ecografía urinaria

Tomografía torácica de baja radiación en población de riesgo para cáncer de pulmón

Chequeo clínico completo anual

Foto: The Global Cancer Observatory (Globocan) 2022

Buenos consejos para la prevención del cáncer

Evitar hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo

No exponerse al sol en forma directa especialmente en temporada estival. Uso de pantallas solares doble efecto.

Colaborar a disminuir la polución ambiental

Evitar el sobrepeso y la obsesidad

Vacunación contra la hepatitis y el tratamiento activo de la hepatitis B y C

Vacunación contra las HPVs carcinogénicos

Mantener una dieta sana y completa que promueva el desarrollo de una flora intestinal beneficiosa

Actividades que ayuden a evitar o sobrellevar el estrés de la vida moderna

Los avances científicos en cuanto a la detección y tratamiento del cáncer

Si bien la detección temprana del cáncer permite un mejor tratamiento y, en muchos casos, la cura de la enfermedad, los oncólogos señalan que el sistema de salud argentino carece de programas de detección precoz. En diálogo con MDZ Radio, el oncólogo clínico y coordinador de la Fundación Centro Oncológico De Integración Regional, Mauricio Fernández Lazzaro, sostuvo al respecto: “En Argentina no existen programas de detección precoz de patologías oncológicas. Esto no debería ser una acción aislada de una persona que va a hacerse un estudio. Estamos hablando de una política de Estado en donde se haga, por ejemplo, una colonoscopia a todas las personas mayores de 45 años. Eso acá no existe. Solo son estímulos aislados", cuestionó

No obstante, en el país se están llevando a cabo varias investigaciones científicas y estudios clínicos respecto a la detección temprana del cáncer, utilizando tecnologías novedosas como la inteligencia artificial (IA), y, así, reducir las probabilidades de mortalidad.

El doctor José María Palmeiro, director de investigaciones clínicas de MSD, aseguró que, en Argentina, “ya está trabajando mucho con todo lo que es detección en sangre en marcadores tumorales, de metástasis”. “Hoy por hoy, la detección todavía requiere que vayamos a muchos especialistas, nos hagamos muchos estudios, tengamos acceso a esos estudios. En el futuro, probablemente, va a ser mucho más sencillo detectar que un paciente está teniendo alguna célula alterada”, manifestó Palmeiro.

Entre las investigaciones que los científicos argentinos están llevando a cabo se encuentra la de la secuenciación del genoma, que “tiene como objetivo reunir la ‘lista de partes’ del cáncer, donde las ‘partes’ son las estructuras genéticas ( ADN y ARN ) que se alteran en el cáncer”, según define el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos.

De acuerdo con el profesional, este avance juega un papel clave en la personalización de los tratamientos, ya que permite identificar mutaciones específicas que pueden ser atacadas con terapias dirigidas. Este enfoque cambia la visión tradicional del cáncer como una enfermedad del órgano afectado y lo aborda desde la perspectiva de la biología molecular del paciente.

Otro de los avances más significativos en oncología es la inmunoterapia, un tratamiento que activa el sistema inmunológico para que reconozca y ataque las células cancerígenas. A diferencia de la quimioterapia, que afecta tanto a células sanas como a tumorales, la inmunoterapia busca potenciar las defensas naturales del cuerpo. No todos los tumores responden de la misma manera a este tratamiento, ya que algunos tienen mecanismos que les permiten evadir la respuesta inmune. Por ello, se están desarrollando combinaciones con otras terapias, como la quimioterapia y los anticuerpos conjugados con fármacos (ADC), que transportan la radiación directamente a las células tumorales, minimizando los efectos adversos en tejidos sanos.

La inteligencia artificial (IA) también está revolucionando el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Actualmente, se están desarrollando algoritmos capaces de analizar el genoma del tumor y del paciente para detectar mutaciones específicas y generar vacunas de ARN mensajero (ARNm) personalizadas. “Lo que se hace es analizar todo el genoma del tumor y analizar el genoma del paciente. Luego, la misma inteligencia artificial los compara y ve dónde están las mutaciones propias del tumor. Lo que hace la IA es entender cuáles son las mejores mutaciones para accionar”, explicó Palmeiro.

Las vacunas de ARNm, que ya se encuentran en fases avanzadas de investigación (están en fase 2 y fase 3 a nivel global), instruyen al sistema inmune para que identifique y ataque proteínas tumorales específicas. La IA permite procesar grandes volúmenes de datos en tiempos reducidos, facilitando la identificación de patrones que los métodos tradicionales no pueden detectar.

“Estas vacunas, en general, no se están usando solas, sino que se están uniendo con otros tratamientos como la inmunoterapia”, aseguró el investigador.

Para concluir, Palmeiro señaló que la Argentina se ha convertido en un polo de investigación clínica en América Latina, con más de 100 estudios en curso. La combinación de la inmunoterapia, las terapias dirigidas y el uso de inteligencia artificial está marcando una nueva era en el tratamiento del cáncer. Si bien muchos de estos avances aún están en fase experimental, los resultados iniciales son alentadores.