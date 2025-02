El relato del exfutbolista que vive en el edificio que se incendió en Puerto Madero

El incendio que se desató en el la Torre Renoir 2, un edificio de 30 pisos ubicado en Puerto Madero, generó pánico durante este mediodía. Hace minutos trascendió que en el inmueble vive el exfutbolista de River, Estudiantes de La Plata, Lanús y Quilmes, Mariano Pavone, quien se refirió al hecho.

Consultado sobre lo ocurrido, el deportista explicó que "por suerte" a su departamento "no le pasó nada". "Vi humo y bajé con mi hijo Bruno y mi perro. Por suerte a mi departamento no le pasó nada. Me puse un pantalón y salí".

No obstante, el exdelantero afirmó que se siente "angustiado" por los vecinos, aunque destacó que el incendio solo "se trató de un susto".

Y agregó: Estoy en el quinto piso. Sonó la alarma y bajamos. El incendio no afectó mi departamento", indicó, y resaltó que tras retirarse del fútbol, disfruta de otra manera porque juega de manera amateur.

El hecho ocurrió este martes al mediodía, en Marta Lynch al 500, entre Aime Payne y Avenida De los Italianos, en Puerto Madero. El fuego comenzó en el piso 11 a raíz de un cortocircuito en los aires acondicionados y se extendió hasta el piso 19.

El incendio que afectó a 9 pisos y que generó que haya al menos 100 evacuados, está siendo controlado por los bomberos. “El incendio empezó en una unidad donde se alojan los aires acondicionados de los departamentos. La particularidad de este recinto es que tiene rejillas en el techo y el fuego se propagó por los conductos de ventilación”, el jefe de Bomberos.

En el operativo intervienen 40 ambulancias del SAME trabajan en el lugar y 20 bomberos realizan tareas en la altura. Hay corte total en la zona. Según informaron las autoridades, no hay personas atrapadas y el operativo se está realizando con total normalidad.