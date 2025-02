Femicidio en el Código Penal: abogada feminista desestima los argumentos del Gobierno

Leticia Morcos, abogada feminista y especialista en derecho civil, familia y violencia de género, explicó qué pasaría ante la posible eliminación de la figura del femicidio del Código Penal, la propuesta impulsada por el Gobierno nacional a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En declaraciones a MDZ Radio, Morcos calificó esta iniciativa como "inadmisible desde el punto de vista del derecho" y cuestionó la falta de sustento académico en los argumentos oficiales.

"Es una brutalidad lo que están planteando. Desde el punto de vista académico, es muy objetable y extremadamente insuficiente", sostuvo la abogada, quien enfatizó que la eliminación del agravante de femicidio responde a una visión distorsionada de la igualdad ante la ley. Según Morcos, "es insultante hablar de privilegios asociados a las mujeres en un contexto donde una mujer muere cada 30 horas en Argentina".

La especialista vinculó la figura del femicidio con la igualdad real de oportunidades, señalando que "la Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso 23, ordena legislar con medidas de acción positiva para terminar con las discriminaciones". Además, destacó que el femicidio como agravante no sólo busca sancionar, sino visibilizar una problemática estructural de violencia de género. "Eliminar esta figura sería retroceder décadas en materia de derechos humanos y justicia", afirmó.

Morcos también desestimó el argumento oficial que sugiere que, al no reducirse los femicidios, la figura carece de sentido. "Si hay un incendio, no le echamos nafta. Decir que la figura de femicidio no sirve porque no baja la cantidad de casos es un razonamiento falaz", explicó, añadiendo que la reforma penal de 2012 que incorporó el femicidio fue aprobada por unanimidad en el Congreso, demostrando su relevancia social y jurídica.

Asimismo, advirtió sobre el impacto social de esta iniciativa: "Estas declaraciones son paradigmas del pasado que nos hacen retroceder 20, 30 o incluso 50 años. ¿Cuál es el límite para provocar de esta manera con medidas que generan tanto daño?". Para la abogada, el femicidio no es solo una categoría penal, sino una herramienta para visibilizar la violencia extrema hacia las mujeres y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Finalmente, Morcos subrayó la importancia de mantener la figura del femicidio en el Código Penal, no como privilegio, sino como respuesta a una realidad que afecta principalmente a las mujeres. "No podemos analizar conductas del presente con paradigmas del pasado. Necesitamos seguir protegiendo bienes jurídicos fundamentales como la vida, especialmente en contextos de vulnerabilidad", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: