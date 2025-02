15.000 personas marcharon en Mendoza: reclamos, consignas y rechazo a Milei

En una de las manifestaciones más numerosas de los últimos tiempos, unas 15.000 personas se congregaron en el centro de Mendoza para expresar su rechazo a los dichos del presidente Javier Milei sobre la diversidad, pero que también fue plataforma para otros reclamos.

Un río de personas avanzó por el centro de la ciudad, con pancartas, cánticos y banderas que sintetizaban un grito común. Como en el resto del país, la convocatoria reunió a quienes sienten en carne propia las consecuencias de un gobierno que se avanza contra derechos conquistados como la ESI, la Ley de Identidad de Género, entre otras, y habilita discursos de odio contra mujeres, diversidades y sectores populares.

No fueron solo las agrupaciones feministas y LGTTBIQ+ las que respondieron al llamado. La marcha sumó a jubilados y jubiladas, familias enteras, asambleas por el agua, trabajadores de la Educación Sexual Integral (ESI) y también miles de personas que llegaron sin identificaciones partidarias, pero con la certeza de que había que estar. Una imagen que recordó las históricas movilizaciones en defensa de la ley 7722, donde la ciudadanía mendocina salió de a miles a las calles.

Foto: Maru Mena / MDZ

Entre la multitud, Cecilia Soria, referente de la agrupación Pan y Rosas, resaltó la importancia de la jornada. “Nos han dicho que no se puede enfrentar al gobierno, que es culpa de la gente, que no hay fuerza. Pero acá lo que se está demostrando es que la fuerza está. Estas movilizaciones surgen porque se pusieron en primera fila las diversidades sexuales, que han tenido que escuchar brutalidades como comparar vivir el género como vos quieras con la pedofilia. Un discurso de odio que cala concretamente: solo unos días después, en Cañuelas, le prendieron fuego la casa a una pareja de mujeres lesbianas”, denunció.

En la movilización tambien se sumaron otros reclamos hacia el modelo económico que golpea con más fuerza a mujeres, diversidades y jubilados. “Estas políticas no solo atacan derechos, sino que buscan garantizar la paz social para Milei. Hay que estar atentos a quiénes hoy no están, a quiénes no convocan”, advirtió Soria.

Maru Mena / MDZ

La protesta no fue solo patrimonio de los adultos. Miles de niños, niñas y adolescentes asistieron a la movilización con demandas propias. Gael Lacour, de 13 años, caminaba entre la multitud con una claridad que muchos envidiarían. “Es importante estar acá porque si no, le va a mejor a los ricos y no al pueblo. Hay que hacer justicia para equilibrar un poco”, explicó con una naturalidad que desarmaba cualquier intento de justificar el ajuste. Con respecto a los discursos de odio de Javier Milei, sostuvo, "yo prefiero todo lo contrario".

Foto: Maru Mena / MDZ

Más adelante, María Cristina Satlari, jubilada sostenía con fuerza la bandera de Jubipen, asociación de la que es integrante. “Estamos acá porque no queremos ninguna discriminación. Este presidente que tenemos no respeta ni la Constitución. La única manera que hay es demostrarlo y volver a luchar”, sentenció.