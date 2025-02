Fotos y videos: así se vivó en Mendoza la nutrida marcha del orgullo, contra los discursos de Milei

La movilización del colectivo LGTBIQ+, denominada Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, tuvo una masiva réplica también en Mendoza este sábado. Todo se dio en el marco del despliegue a nivel nacional, en repudio a las políticas del presidente Javier Milei y sus dichos contra las "ideología de género" en el Foro Mundial de Davos.

La marcha en Mendoza

El epicentro de la concentración fue la plazoleta Vergara, ubicada en las intersecciones de Belgrano, Tiburcio Benegas y Arístides Villanueva. Cerca de las 18 comenzaron a congregarse los manifestantes y para las 19 inició la movilización. Desde ese punto marcharon por calle Arístides hacia el oeste, hasta Paso de Los Andes, luego Emilio Civit, Sarmiento hasta llegar a la Plaza Independencia, donde será el cierre.

Según indicaron desde la organización, unas 15 mil personas fueron parte de la movilización, con una representación heterogénea. La gran mayoría integrantes de la colectividad LGTBQI+ reclamando por el motivo central de la convocatoria, aunque también fueron parte organizaciones políticas, ambientalistas, feministas y de jubilados, con una agenda especial que también involucra la gestión gubernamental provincial.

Una de las participantes, Mia Pilar Brissio, explicó los motivos de la marcha. "Nos convocamos como en todo el país contra los dichos del actual líder de nuestro país, porque no le podemos decir presidente a una persona que no tiene los ideales de todos, todas y todes. Tenemos la emoción de decir que apoyamos nos solo a la comunidad LGTBIQ+ sino también a los jubilados, a los universitarios, a toda la gente que se está muriendo de hambre, a los que no llegan a fin de mes, a los que le quitaron sus pensiones, a los discapacitados que le quitaron también las pensiones. Estamos acá en representación e todas las familias mendocinas".

"Yo soy una de las integrantes del cupo laboral expuestas y expulsadas supuestamente porque no doy con los ideales que hoy tiene nuestro país, necesitamos que la gente sepa que estamos en las calles por todo Mendoza", agregó.

Cecila Soria, referente de la asociación de mujeres Pan y Rosas, explicó a MDZ parte de los motivos de la convocatoria. "Nos han dicho mucho que no hay fuerza y acá se está demostrando que la fuerza está. Esta movilización surge de que se pusieron en primera fila las diversidades sexuales, porque han tenido que escuchar brutalidades como comparar vivir el género que uno quiera con la pedofilia, algo que no solo no tiene que ver sino que también sino que también es un discurso de odio que cala profundamente", explicó.

"Estos discursos que estamos viendo es parte del ajuste del Gobierno nacional que recae fuertemente sobre las diversidades sexuales, las mujeres, las jubiladas, las docentes, todas las mujeres en general y nuestra familia. Por eso estamos contentas con esta movilización porque es un primer paso para pensar cómo coordinamos estas luchas. Es la única manera de derrotar el plan de Milei", agregó.

La marcha circuló por las calle mendocinas hasta que tuvo su punto de reunión en la plaza Independencia. Allí, aproximadamente a las 21 se dio lectura a un documento con pautas de lucha y luego le pusieron fin a la movilización, que poco a poco comenzó a desconcentrarse.