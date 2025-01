Gran Bretaña la invitó a Malvinas, vivió con una familia inglesa y abrió el debate

Una historia que abrió el debate sobre la visita de argentinos a las Islas Malvinas. Esto es lo que sucedió a Celeste Giardinelli, periodista, creadora digital e hija del reconocido escritor Oscar "Mempo" Giardinelli, quien fue seleccionada por la embajada británica para viajar a territorio nacional junto a otros jóvenes de Sudamérica.

En su cuenta de la red social X, la joven publicó un hilo a partir del cual dio a conocer su aventura. Rápidamente, el posteo recibió posturas a favor y en contra. Antes de contar su historia, Giardinelli señaló que realiza contenido periodístico en medios digitales desde "muy chica" y que eligió basar su carrera en la divulgación de "ciencia, tecnología, derechos humanos y ambiente".

La posibilidad de visitar las islas le llegó por intermedio de una amiga que la puso en conocimiento sobre un programa de embajada británica que "intenta acercar a jóvenes argentinos a su visión de la historia". Para Celeste, pisar suelo argentino siempre fue tema que le interesó. "Porque nací en el Chaco, de donde salieron muchos soldados, por hija de Mempo Giardinelli, escritor y periodista que SIEMPRE habla de soberanía nacional. Porque me gustan las aves y los diarios de Darwin", explicó Giardinelli.

Otra posta del viaje.

Cuenta de X de Celeste Giardinelli

Según se desprende del hilo que publicó, el proyecto inglés habla de los isleños como "vecinos", de las islas como "Falklands" y busca llevar a un estudiante universitario argentino por año al territorio. A esto se suma la posibilidad de convivir por una semana con una familia inglesa.

“Que áspero”, pensé. Por supuesto es tentador ahorrarse los $4.000 dólares que puede costar un pasaje. Y desde lo periodístico: QUÉ INTERESANTE sería convivir con una familia local", explicó Celeste.

Y agregó: "Llamé a amigos y colegas, también a hijos de caídos que conozco. Incluso pedí opinión a ex-funcionarios que trataron la causa en otras gestiones de gobierno. Razones para no y para sí". Finalmente decidió postularse pero puso algunas condiciones. “Si para ir a Malvinas tengo que llamarlas Falklands yo prefiero NO quedar”. Eso seguro. Decidí postularme rompiendo las reglas: neutralmente hablé de “las islas”, “los isleños”. Enumeré mis razones para ir: la Historia, la gente y Darwin", argumentó sobre decisión.

Mientras continuaba analizando los puntos positivos y negativos que presentaba la aventura, la joven habló con su padre, autor de libros como "La revolución en bicicleta" y "El cielo con las manos". "Se disgustó ante la sola idea", afirmó Celeste en X. "No vengo a presionarte, sino que intento prevenirte de un grueso error, que temo que con el tiempo te va a perjudicar", le confesó su progenitor.

Finalmente, Giardinelli decidió viajar. En su mente, el objetivo era claro: cumplir un sueño, conocer a habitantes del lugar y pisar suelo malvinense. "Honrar a los soldados caídos y, obvio, enamorarme de su flora y fauna. Pasé los siguientes 4 meses leyendo más del territorio, su historia y aves", confesó.

Una imagen que recuerda la guerra.

Foto: Cuenta de X Celeste Giardinelli

La joven salió el cuatro de enero desde Buenos Aires a Santiago de Chile para encontrarse con sus compañeros de ruta. Una uruguaya, dos paraguayos y un chileno se sumaron a la aventura. "¿Cómo no iba a ir? Dejar que al viaje vayan 4 jóvenes de la región y ningún argentino. Puede ser ingenuo no, pero sentí que mi voz podía ser el clarín de la patria en el suelo de Malvinas. Mi presencia, por ejemplo, habilitó discusiones al recorrer los museos ingleses", argumentó.

Durante su relato, también destacó datos relevantes sobre las islas, su flora y fauna, todos motivos que le fueron suficientes para aceptar la propuesta inglesa. "Lo cierto es que mi viaje fue muy especial. Haber sido recibida como estudiante y no como periodista me llevó a sostener un tipo de conversaciones muy frontal, sin actuaciones. Incluso en las diferencias. ESCRIBO TODO ESTO porque ahora mismo muchos de los que yo consideraría hermanos de la causa, me critican por haber ido. Puedo respetarlo. Pero si entienden la causa Malvinas como la entiendo yo, se están equivocando de enemigo", señaló.

La joven prometió subir el contenido producido durante su paso por las islas en los próximos meses. Sin embargo, su hilo rápidamente se viralizó; comenzó a recibir mensajes de apoyo y crítica por igual, abriendo el debate respecto a si es correcto que un argentino acepte una invitación del Gobierno británico para visitar suelo argentino.

"Deseo un mundo con muchos más argentinos yendo a las islas. Porque uno ama mejor lo que conoce. No creo haber hecho nada malo. De hecho, estoy orgullosa de haber ido y defendido (desde el respeto) la causa que une a todo mi país", argumentó.

Tras la repercusión del caso, Celeste realizó otro posteo en X donde señaló: "Cuenta cerrada por unos días porque la repercusión me distrae del objetivo: ESCRIBIR. Les cuento que el hilo llegó a las islas. ¿Las reacciones allá? No menos intensas que las de acá. Eso sí, oficialmente hay gente acusándome de espía para el enemigo: de ambos lados".

Ahora, cientos de ciudadanos esperan ansiosamente el contenido que la joven desarrolló en las islas.