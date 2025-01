Vecinos de Berisso se bañaron frente al municipio y apuntaron contra el intendente por falta de agua: "Los Talas tiene sed"

La localidad de Los Talas se encuentra en medio de una emergencia hídrica en plena ola de calor que genera un enorme malestar entre los vecinos, que reclamaron al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, por esta problemática. En protesta, algunos se manifestaron ante una delegación municipal y se bañaron allí, pero el descontento fue mayor al enterarse que Cagliardi no estaba en el lugar.

Mientras la región del Río de la Plata y gran parte del país atraviesa una intensa ola de calor, los vecinos de Los Talas se encuentran con reclamos permanentes, pero las autoridades no les ofrecen respuestas claras. Por eso, se acercaron hasta la Delegación Zona II del municipio de Berisso y se "bañaron" allí en protesta: "Nos venimos a bañar, como en Los Talas no hay agua, me vengo a bañar acá".

Cabe señalar que, hace más de un año, el Concejo Deliberante de Berisso declaró la emergencia hídrica en el partido, pero los vecinos denuncian que esto no significó nada en términos reales, ya que no se tomó ninguna medida al respecto. En ese sentido, uno de los vecinos declaró a la prensa local que les prometieron una planta de abastecimiento pero todavía "no se puso ni un ladrillo".

Mirá el video de un vecino bañándose en protesta por la falta de agua

Los vecinos denuncian que, a pesar de las reuniones que tuvieron con concejales y autoridades municipales en el último tiempo, no encontraron ninguna solución. Igualmente, se analizaron distintas medidas para poder darle agua a los vecinos de Los Talas, pero hasta el momento no pasó nada.

De forma transitoria, se le acercó agua a los vecinos mediante camiones cisterna, pero no fue suficiente esta asistencia y, según los vecinos, las entregas demoraban hasta 20 días y no les proveían agua potable. El último lunes, en este contexto, la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) emitió un comunicado explicando los problemas que ocasionaron la falta de agua tanto en Berisso como en Ensenada.

Hasta el momento, sin respuestas ni soluciones claras, lo único que ofreció ABSA es el instructivo de priorizar el agua para su hidratación e higiene hasta que finalicen las obras. Los vecinos de Los Talas, mientras tanto, siguen sin tener acceso al agua potable, situación que se agrava aún más en medio de una ola de calor.