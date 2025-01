Riesgo para la salud: Anmat prohíbe venta de provenzal y retira del mercado

La seguridad alimentaria es una prioridad y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) lo demuestra una vez más. En esta ocasión, el organismo regulador ha prohibido la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una marca de provenzal debido a diversas irregularidades detectadas en su producción y etiquetado.

La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Disposición 457/2025, afecta al producto "Provenzal Especial, RNE: 02-033001, RNPA: 02-00019" en todas sus presentaciones. La decisión se tomó tras una investigación iniciada a partir de una alerta del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos, que detectó inconsistencias en los datos del producto al consultar el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA).

Las irregularidades encontradas fueron graves: la marca de provenzal en cuestión no contaba con los registros sanitarios obligatorios ante la Anmat y, además, exhibía en su rotulado un número de registro que correspondía a otro establecimiento y otro número que era inexistente. Esta situación configura un claro caso de fraude alimentario, ya que el producto se comercializaba sin cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la normativa vigente.

La Anmat tomó esta medida drástica para proteger la salud de los consumidores, ya que al no contar con los registros correspondientes, no se puede garantizar la trazabilidad del producto, es decir, conocer su origen, proceso de elaboración y condiciones de almacenamiento. Esto implica un riesgo para la salud de quienes lo consumen, ya que no se puede asegurar que cumpla con los requisitos sanitarios y que esté libre de contaminantes.

La prohibición alcanza a todas las presentaciones del producto en cuestión y rige en todo el territorio nacional, incluyendo las plataformas de venta online. Se recomienda a los consumidores que hayan adquirido este producto que se abstengan de consumirlo y que lo devuelvan al lugar de compra.

Este nuevo caso de fraude alimentario pone de manifiesto la importancia de la vigilancia sanitaria y la necesidad de que los consumidores sean cada vez más conscientes a la hora de elegir los productos que adquieren. Es fundamental verificar la información nutricional y los registros sanitarios de los alimentos antes de consumirlos, y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes.