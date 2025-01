Elías Piccirillo: una deuda millonaria y droga plantada, la acusación de Hauque al marido de Jesica Cirio

El caso de la detención del empresario Francisco José Hauque develó la identidad de una persona que permanecía oculta a pesar de su conocido matrimonio con la exconductora Jesica Cirio. Según denuncian desde el círculo cercano al empresario detenido, Elías Piccirillo habría plantado la droga, el arma y el dinero en el auto de Hauque con el fin de sacarlo de su camino y así evitar pagar una deuda de seis millones de dólares.

MDZ pudo acceder a una conversación telefónica entre Hauque y Piccirillo donde este reconoce la deuda que reclama el empresario detenido, hoy bajo custodia federal. Además, el esposo de Jesica Cirio firmó ante el escribano Pablo Kenig el reconocimiento de la deuda que mantiene con Francisco Hauque, la cual se compromete a pagar.

El pago de esta deuda debía emitirse esta semana, luego de no erogarse previamente como Piccirillo se había comprometido abonar en diciembre, por lo que el último viernes se habrían reunido ambos matrimonios a cenar y conversar sobre el asunto. Según fuentes cercanas a Hauque, Jesica Cirio y Elías Piccirillo estuvieron en el auto del empresario y es en ese momento en el que habrían plantado la falsa evidencia.

Francisco José Hauque estuvo vinculado a la causa de la empresa Coinx World, la cual estaba bajo la mira por una presunta estafa piramidal, pero fue sobreseído al pagarle a todos sus acreedores y no hay ninguna denuncia vigente contra él. Luego de eso fue que se acercó a Piccirillo a partir de una inversión de capital que realizó en calidad de socio, pero al intentar salir de ese acuerdo fue que comenzaron los problemas con el esposo de Cirio.

En ese marco, comenzó el período para que Piccirillo salde su deuda con Hauque, deuda que reconoció el exempresario inmobiliario en un conversación telefónica con Hauque de alta tensión. "Vos me debés seis millones de dólares y no me lo querés aceptar", apuntó Hauqe en la conversación. Ahí es cuando Piccirillo reconoce su deuda: "¿Tenemos tres semanas para adelante para liquidar? Listo, cero problema. No hay dudas sobre eso".

La discusión telefónica entre Elías Piccirillo y Francisco Hauque

Luego de esa acalorada discusión, Piccirillo y Hauque llegaron a un acuerdo legal, el cual firmaron ante el escribano Pablo Kenig, donde el primero de ellos se compromete a cumplir con la deuda en plazos. El reconocimiento de deuda firmado por ambas partes marca, no solo el plazo en el que Piccirillo debía abonar la deuda, sino el mecanismo por el cual se saldaría y a través de qué sociedad.

Los documentos con la firma de Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Pablo Kenig, el escribano.

Hauque, tras ser detenido, fue trasladado a la Alcaidía 12 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tomarle declaración y arbitrar los medios necesarios para salvaguardar la integridad física y psicológica del detenido. La fiscalía, a la espera de que concluyan los peritajes sobre el auto en el que detuvieron a la pareja y las cámaras de seguridad de la zona, busca saber que pasó antes de la detención y si efectivamente Piccirillo plantó la falsa evidencia.

Mirá el video en el que Piccirillo firma el reconocimiento de deuda