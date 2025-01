Trasladaron a 50 monos que fueron utilizados para experimentos en un hospital

Este miércoles se trasladaron a 50 monos capuchinos y monos macacos que habían sido encontrados en el sótano de del ex laboratorio de experimentación del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), en el barrio de Saavedra. Los primates eran utilizados para experimentos y testeos en un laboratorio que cerró en 2021. Los mismos serán trasladados al santuario Hidden Forest Sanctuary en Sudáfrica.

El laboratorio dejo de ser utilizado para experimentación hace cuatro años, pero desde hace cuatro años que los monos esperaban para ser trasladados a algún santuario o reserva en la Argentina.

El bioterio había sido inaugurado en 1983.

En 2022, el CONICET emitió un informe respecto al cierre del centro, en el cual se planteaba la reubicación de los ejemplares en santuarios del país o de Uruguay. En el documento se detalla: “29 individuos se consideran óptimos para el traslado, 10 individuos subóptimos y 24 no óptimos o no trasladables. A quienes consideramos en el estado 3, no óptimo, la recomendación es la eutanasia, dado que, ya sea por edad avanzada o por algún problema de salud, no soportarían el proceso de traslado en la mayor parte de sus etapas”. Los siete monos macacos no fueron trasladados y permanecerán en el CEMIC hasta que se encuentre un destino para ellos.

Previo al traslado, la querella solicitó la suspensión del mismo, pero la petición fue rechazada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Carlos Rolero Santurián.

Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal, al que pudo acceder Noticias Argentinas, “La UFEMA fundamentó la decisión en el criterio de brindarles una mejor calidad de vida a los animales, razón por la cual el lugar de destino ofrece las mejores condiciones posibles para su estadía y reencuentro con su hábitat natural”. Además, el comunicado señala que “el mejor camino es el traslado y el desmantelamiento del bioterio, el cual debería ser desafectado de manera permanente”.

De esta manera, se busca priorizar el bienestar de los animales trasladándolos al centro en Sudáfrica, donde también se encuentran otras especies protegidas.